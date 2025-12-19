El villancico de Elche que, por ahora, no escucharás junto a Santa María

Llega la noche y el entorno de la basílica de Santa María en Elche se ilumina cada día con unas coronas gigantes reales que, sincronizadas, parece que quieren bailar también al ritmo del All I Want for Christmas is you de Mariah Carey o siguiendo al compás del Burrito Sabanero de David Bisbal. Villancicos que forman parte del imaginario colectivo y que engrosan las listas de escuchas de canciones navideñas. Ahora bien, ¿quien dijo que no se puede burlar a la suerte y tratar de hacerse hueco?

Pues es seguramente lo que pensaron los ilicitanos Helen Boix (Yonoestabapreparada) y Pablo Palazón, dos creadores de contenido ilicitanos que se han echado a la pista de hielo (por no decir a la piscina, que en estas fechas pega menos) publicando un villancico en sus redes sociales que enaltece algunas de las peculiaridades que tiene la ciudad: desde su Palmeral, el Misteri o incluso el belén viviente haciendo más alusión a estas fechas señaladas.

Un guiño

Ambos, que ni son cantantes ni lo pretenden, han querido tener un guiño con Elche desde el sentimiento de pertenencia y partiendo del humor, ya que para ellos lo principal era divertirse y que la gente también lo hiciera al otro lado de la pantalla. Hicieron incluso un llamamiento por sus redes sociales para que la canción llegase lejos, y quien sabe, pueda incluirse en el repertorio musical de las coronas retroiluminadas de la Plaza del Congreso Eucarístico que contrató el Ayuntamiento hasta después de Reyes. ¿Estarán a tiempo?

Ahora bien, aunque han recibido un apoyo de parte de sus seguidores y vecinos, también han tenido que leer críticas duras de haters, incluso algunas con tintes homófobos, como reconoció el pasado jueves Helen durante la emisión del podcast 'La acera de enfrente' que produce la asociación LGTBI Dimove en colaboración con la Universidad Miguel Hernández de Elche.

"Que vuelva la Dama"

Esta canción, en la que colaboró también la creadora Jessica Andreu de Elchelovers, así como Membrives Calvo en la parte de la composición, viene a decir que bajo las palmeras brilla la ciudad y les atxes iluminan la Navidad. Tampoco pierden la ocasión para reclamar que devuelvan a Elche la Dama. "Lo pedimos con amor" manifiestan a través de unos planos junto a la réplica del busto en La Glorieta, o incluso con un trozo de cartón con la silueta de la pieza ibérica.

Patrimonios

Entre planos recientes, antes de montarse el alumbrado Navideño, e imágenes del encendido de 2024 ambos hacen un viaje gracioso que va del patrimonio de la humanidad como es el "Palmeral eterno que nos quiere abrazar" hacia a ese otro patrimonio culinario como el arroz con costra, "que no puede faltar".