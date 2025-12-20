Los villancicos de las coronas gigantes de Elche dejarán de sonar en dos momentos: Esta es la razón
La cabalgata de Papá Noel este sábado y el concierto de Navidad del Misteri mañana alteran la programación del espectáculo audiovisual a las 21 y a las 19 horas
Las coronas reales que visten la plaza del Congreso Eucarístico en Elche tienen competencia este fin de semana. Y es que dos acontecimientos importantes obligan al Ayuntamiento a silenciar, por momentos, los villancicos que suenan desde estas imponentes estructuras retroiluminadas junto a la basílica de Santa María que se han convertido, como en su día también lo hicieron los ángeles trompeteros, en uno de los mayores reclamos turísticos en la ciudad por Navidad.
Recorrido
Pero todo tiene una explicación, y es que precisamente este sábado a partir de las 18 horas tendrá lugar la Cabalgata de Papá Noel, que partirá desde el CEIP Francesc Cantó para recorrer la Avenida de Novelda, calle Jorge Juan, Avenida Vicente Blasco Ibáñez y finalizar en Diagonal del Palau.
Palacio de Altamira
Precisamente se ha acordado que el espectáculo audiovisual se suspenda en el tramo de las 21 horas, que es para cuando se espera aproximadamente la llegada de Santa Claus al entorno del Palacio de Altamira, con lo cual se pretende que la ambientación musical de las coronas no eclipse la recepción y la entrega de las llaves de la ciudad.
De igual modo, este domingo el hilo musical de canciones navideñas tampoco sonará en las coronas a las 19 horas para evitar molestias en el concierto de Navidad del Misteri d'Elx, que desde las 18 horas se celebrará en el interior de la basílica.
