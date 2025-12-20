Un kit PCR inventado en Elche acelera la detección de bacterias ultrarresistentes

La lucha contra la resistencia antibiótica, uno de los principales retos de la salud pública mundial, cuenta con una nueva herramienta desarrollada desde el ámbito sanitario de la Comunidad Valenciana. El doctor Antonio Galiana, investigador adscrito al Servicio de Microbiología del Hospital General Universitario de Elche, ha presentado un caso de éxito de transferencia tecnológica basado en el diseño y la implementación de un kit PCR para la detección de carbapenemasas clínicas, enzimas producidas por determinadas bacterias que las hacen resistentes a antibióticos de gran importancia, empleados como último recurso terapéutico.

Esta innovación ha sido desarrollada íntegramente en el servicio hospitalario y posteriormente transferida al grupo Vitro SA, lo que permite su aplicación práctica en el ámbito clínico y su futura comercialización, reforzando además el vínculo entre investigación pública e industria sanitaria.

El kit permite detectar de forma más rápida, económica, sensible y específica las bacterias multirresistentes, mejorando notablemente la toma de decisiones clínicas. Su uso se traduce en una optimización del tratamiento antibiótico, al facilitar desde fases muy tempranas la identificación del patógeno y reducir la necesidad de tratamientos empíricos prolongados.

En el enfoque convencional, los laboratorios de Microbiología Clínica dependen principalmente del cultivo microbiológico, una técnica fiable pero lenta. Estos procesos alargan los tiempos de diagnóstico, lo que obliga con frecuencia a administrar antibióticos de última generación antes de confirmar la presencia de resistencias, contribuyendo indirectamente a su expansión.

Base en PCR multiplex

Ante este escenario, la Fundación Fisabio de la Generalitat Valenciana ha patentado este kit de diagnóstico in vitro dirigido a bacterias multirresistentes a carbapenémicos, fármacos considerados críticos en la práctica hospitalaria. El sistema se basa en la técnica de PCR multiplex, lo que supone un salto cualitativo frente a otros métodos descritos hasta el momento.

El test permite, a partir de una única muestra de sangre, realizar en una sola reacción la detección y tipificación de los principales enzimas responsables de la resistencia antibiótica. Esta capacidad reduce el tiempo de procesado y obtención de resultados a entre cuatro y seis horas, cuando habitualmente este proceso requiere entre dos y tres días.

Impacto en el control

La rapidez diagnóstica tiene un efecto directo en el control de la diseminación de bacterias resistentes dentro de los centros sanitarios. Poder identificar de forma casi inmediata estos microorganismos permite adoptar medidas de aislamiento y prevención antes de que se produzcan brotes, una cuestión especialmente relevante en unidades hospitalarias de alto riesgo.

Además, el kit facilita un seguimiento epidemiológico más preciso, contribuyendo a mejorar la vigilancia de infecciones intrahospitalarias y a reforzar la seguridad tanto de pacientes como del personal sanitario.

Ventajas técnicas

Desde el punto de vista técnico, el sistema destaca por su capacidad de detectar la mayoría de carbapenemasas descritas en la bibliografía científica, superando a otros métodos disponibles. A ello se suma su facilidad de implantación, ya que puede utilizarse en cualquier laboratorio que disponga de un termociclador, sin necesidad de equipamiento complejo adicional.

Otro factor clave es que el coste por determinación es bajo, lo que favorece su extensión a un mayor número de hospitales y laboratorios, optimizando recursos y mejorando la eficiencia del diagnóstico microbiológico.

La tecnología se encuentra actualmente licenciada, un paso que consolida su recorrido desde la investigación aplicada hasta la práctica clínica, y que refuerza el papel del sistema sanitario de la Comunidad Valenciana como generador de innovación frente a una amenaza emergente y creciente en la medicina moderna.