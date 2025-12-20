Hasta El Grinch recibe a Papá Noel en Elche

El Todo es posible en Navidad de David Bisbal y un remix discotequero del All I Want for Christmas is you de Mariah Carey marcaron el ánimo ayer en un desfile de Papá Noel en Elche que sobresalió por la fantasía que dejó en las calles. Desde antes de las seis de la tarde familias enteras ya ocupaban aceras mientras los más pequeños apretaban las cartas escritas con letra temblorosa.

Todo en una cabalgata que cada año se diferencia más de la habitual de Reyes Magos por lo que cada una representa. Y es que mientras esta última va más en consonancia con esa defensa de la Navidad más tradicional y religiosa que viene defendiendo el Ejecutivo de PP y Vox, lo que anoche pudo verse desde el colegio Francesc Cantó hacia la Diagonal del Palau era totalmente diferente, primando un completo viaje por el universo Disney entre elfos y chucherías andantes.

170 patinadores

En total algo más de medio millar de participantes pusieron su toque para dejar con la boca abierta a los más pequeños. Los primeros en abrir paso fueron más de 170 patinadores, que avanzaban con destreza como ayudantes de Santa que contrastaban con la presencia del Grinch, mientras tras él Mickey y Minnie endulzaban el saludo sin descanso seguidos de Donald y Pluto, que arrancaron carcajadas junto al simpático extraterrestre azul Stitch

Tramo azul

En los primeros tramos se cortó la música (aunque era difícil que el silencio se instalase en la zona por el alboroto) con un tramo azul para que personas con discapacidad intelectual o espectro autista también pudieran disfrutar de la experiencia sin someterse a ruidos y estímulos que los estresasen. Así las cosas, la comitiva avanzó por la avenida de Novelda, Jorge Juan y Vicente Blasco Ibáñez transformando las calles en un escenario vivo por donde pasaron enormes y juguetones Baby Dinos hinchables, mientras las reinas y damas infantiles de las comisiones de fiestas repartían caramelos antes de que el ballet de Beatriz Arín dejara hipnotizado a las familias.

Una de las sorpresas de la noche fueron los elfos zancudos empujando carretillas cargadas de regalos mientras el Ayuntamiento hizo posible que sobre el mismo escenario coincidiesen Blancanieves, Cenicienta, Aurora o Jasmín marcándose un baile con los príncipes de las películas de animación.

Antes del desenlace, el Ballet de Papá Noel, con bailarinas vestidas de dorado y azul, preparó el ambiente para la llegada más esperada. Y entonces, cerrando el desfile, apareció Santa Claus en una majestuosa carroza escoltada por renos. El final del recorrido llevó a la comitiva hasta el entorno de Traspalacio.

Llaves de la ciudad

Allí el alcalde, Pablo Ruz, y la edil de Festejos, Inma Mora, le hicieron entrega a Papá Noel de las llaves de la ciudad, con lo que el icónico personaje, que representa una mezcla de figuras históricas y mitológicas, y que se ha ido forjando a través de diversas culturas y religiones, recibió el aval del máximo representante municipal para poder cumplir los deseos de los niños y niñas ilicitanos. Para no enturbiar ese instante cargado de magia, el espectáculo musical de las coronas gigantes instaladas en la plaza junto a la basílica de Santa María fue silenciado, dejando que el momento se llenara solo de aplausos.

El regidor, que acudió a la cita acompañado de sus tres sobrinos, aprovechó para reivindicar la Navidad de siempre, «sin inventarse nada» y pidió que para 2026 se afloje la polarización que se traslada al terreno político y «espero que el niño Jesús nos ayude a cambiar», destacó a los medios durante la cobertura.

Caseta

Tras el acto, Papá Noel y sus elfos permanecerán hasta las 22 horas en la caseta instalada en la zona para recibir las múltiples peticiones de los menores. También allí hubo un espacio reservado como tramo azul, atendido por un elfo mediador, donde cada niño fue recibido con tiempo y ternura. El desfile llamó a una movilización masiva, hasta el punto de que hubo párkings del centro que marcaron el lleno y estacionamientos disuasorios como el de la UMH también tuvo picos de máxima ocupación.