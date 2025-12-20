Una pedanía de Elche da con la "receta" para recordar a su primera farmacéutica
El Ayuntamiento reconoce a título póstumo a la gallega e ilicitana de adopción Isaura Furelos con un jardín en Las Bayas frente a la farmacia que fundó
Ya cantaba Héroes del Silencio allá por 1990 eso de "Entre dos tierras estás, y no dejas aire que respirar" y precisamente Isaura Furelos Gaiteiro, que sentía profundo amor por su tierra natal, Santiago de Compostela, también dejó un legado imborrable en Las Bayas, donde llegó a ejercer como la primera farmacéutica de la pedanía de Elche.
En señal de agradecimiento el Ayuntamiento le dedicó este sábado a título póstumo el jardín frente a la farmacia que fundó. Un homenaje al sacrificio y el valor de emprender en un lugar donde terminó echando raíces. Entre los presentes se encontraba el alcalde, Pablo Ruz, que desveló junto al marido de Furelos el monolito, al que se le ha incluido también un mosaico de la Virgen de la Asunción como viene haciendo el Consistorio en las últimas inauguraciones de espacios públicos.
También acudieron miembros de la corporación que acompañaron en esta cita emotiva a los hijos de la homenajeada y a sus nietos.
Día de la Mujer
La gallega, ilicitana de adopción, falleció en 2020 a los 66 años y este 2025 el Ejecutivo local de PP y Vox, en los prolegómenos de los actos por el Día Internacional de la Mujer, ya desveló que se materializaría tiempo después este reconocimiento a la pionera y fundadora de la farmacia.
La farmacia fue fundada en 1981 con la pretensión de dar servicio de salud a la pequeña población de la pedanía. Debido a la cercanía de Las Bayas con Elche, la población fue creciendo y rejuveneciéndose con el tiempo y el dispensario evolucionó de una pequeña farmacia rural orientada al cliente a un espacio de salud con nuevos servicios y una amplia gama de productos.
A pesar de la evolución Furelos siempre trató de conservar el servicio personalizado, trato humano, calidez y profesionalidad.
Orfeón
Isaura Furelos, que se crió en La Estila aunque sus padres son de Vedra, fue parte en Galicia del Orfeón Terra Nosa que llevó sus melodías por medio mundo, entre las que destacaban aquellas habaneras con las que ganaron el certamen internacional de Torrevieja.
