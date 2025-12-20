Los ilicitanos no se beneficiarán por reciclar basura hasta los recibos de 2027

El 1 de enero de 2026 entrará en vigor las nuevas tasas de basura en Elche (entre 110 y 205 euros), que aumentan hasta el 100 % el precio en algunas calles, como es en el caso de las de menor categoría. Un «tasazo», como lo definió el alcalde, Pablo Ruz, quien dijo que se ha visto obligado a ello por el Gobierno, aunque le aliviará las cuentas en 9 millones de euros que ingresará de más el año próximo. Aquel mismo día que no le quedó otra que confirmar en rueda de Prensa la subida a partir del próximo año, anunció en lo positivo que el equipo de gobierno (PP y Vox) había diseñado unas bonificaciones del recibo para aquellos que acudieran a reciclar, una medida que va contemplada en la misma ley que impulsa la tasa porque el objetivo de la misma es concienciar al ciudadano europeo, porque la normal nace de la UE, sobre la necesidad de mejorar la eliminación de los residuos, aunque sea a costa de tener que ir en coche al punto limpio y, con ello, también contaminar. El edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, aseguró entonces que los ciudadanos que reciclan pagarán la mitad de la tasa si acuden todos los meses porque los trabajadores de la concesionaria de basura les tomarían los datos para que esto fuera así. A menos de dos semanas de la entrada en vigor de la normal, y sin noticias sobre su aplicación, el diario solicitó sin éxito a comienzos de mes información al equipo de gobierno sobre cómo se aplicaría. La única respuesta ha sido que «habrá una campaña». Este viernes la concejala socialista Ana Arabid preguntó al término del pleno municipal sobre su aplicación recibiendo la callada por respuesta del gobierno municipal.

Al diario no le quedó otra que acudir a la propia ordenanza, aprobada en esa misma sesión, para confirmar algunas cosas y ver cómo otras parecen estar el aire, como, por ejemplo, no aclara qué se entiende por «residuo peligroso» y eso que supone por sí solo un 5 % de reducción hasta un máximo del 20 % anual. Pero más confuso es el control sobre la gestión de la recompensa del reciclaje. Sí se sabe que el Ayuntamiento deja en manos de trabajadores de una empresa privada, como es la de las basuras, la recogida de datos, algunos protegidos, como es a quién le facilitarán los ilicitanos la información de nuestro DNI, pero ¿qué pasa si el que acude al reciclaje no es el titular del recibo, sino un familiar empadronado? ¿hay descuento o no?

Elche tiene tres puntos limpios con personal y uno automatizado / Áxel Álvarez

Concesionaria

A preguntas del diario hace meses, el edil justificó que no sean funcionarios los que se encarguen de ello por el coste que supondría para las arcas públicas. El Ayuntamiento desplaza así en la concesionaria la responsabilidad de la toma de datos. Personas sin conocimientos, en teoría, sobre lo que se les viene encima. Se desconoce si se compensará a la mercantil porque nada de ello aparece en el contrato firmado en su día y se presume que habrá colas porque solo hay tres puntos limpios en Elche y uno automatizado, ¿valdrá este último para beneficiarse? ¿tendrá que reforzarse la plantilla?. Preguntas sin respuesta.

Desde ahí, dice la ordenanza, los datos está previsto que se remitan a los servicios técnicos municipales, que se encargarán de verificarlos y validarlos, y, con esa información, el Ayuntamiento aplicará la reducción que corresponda teniendo como fedatario a un trabajador de la limpieza que en una hoja dejó escrito el nombre, el DNI del beneficiario y lo que recicló (si es peligroso). Si el sistema de recogida de datos va a ser más automatizado o rápido no se aclara en la ordenanza. Ahora bien, esta también deja claro que al ciudadano no se le facilitará certificado alguno de las entregas por lo que, para el caso de que se olviden de él o por error se pierda su registro, a priori no tendrá modo de reclamar. ¿O sí? y ¿cómo?

Punto limpio del Parque Agroalimentario de Elche / Áxel Álvarez

Alquileres y no empadronados deben pedirlo Lo más importante para recibir el beneficio es el empadronamiento porque el descuento se aplicará a la vivienda del titular. De este modo, la ordenanza vincula la bonificación al domicilio y no a la persona. Esto también genera ciudadanos de distinta consideración porque para el empadronado no hará falta ninguna solicitud pues se le considera su vivienda habitual si «las aportaciones constan correctamente en los registros del punto limpio». En estos casos, la ordenanza prevé que la reducción se aplique automáticamente, una vez verificados los datos. Ahora bien para otros que quieran beneficiarse se tendrá que presentar solicitud obligatoria en dos supuestos concretos porque estos ciudadanos, que son los que no están empadronados o están de alquiler, deberán presentar solicitud entre el 1 y el 31 de enero del año en que vaya a aplicarse la reducción. El trámite para los no empadronados incluye: presentar solicitud e indicar a qué inmueble con uso de vivienda se quiere aplicar la reducción; mientras que para los que estén de alquiler y la paguen deberán acreditar que el contrato de arrendamiento incluye la repercusión de la tasa. A partir de ese primer año en el cual no se percibirá absolutamente nada, sí será posible reducir la tasa de cara al siguiente siempre que el uso de los puntos limpios haya sido constante. La ordenanza distingue varios niveles de rebaja. Así establece un 30 % de reducción si se llevan residuos al menos una vez al mes, con aportaciones en los doce meses del año; un 20 % de reducción si las entregas se realizan como mínimo una vez por trimestre, durante los cuatro trimestres, un 5 % adicional por cada entrega de residuos peligrosos, realizada en días distintos, hasta un máximo del 20 %, acumulable a las anteriores. En cualquier caso, la reducción total por este concepto no podrá superar el 50 % de la cuota anual. Ahora bien, todas las reducciones y bonificaciones previstas en la ordenanza son compatibles entre sí y se aplican de forma sucesiva sobre la cuota inicial. Sin embargo, el conjunto de rebajas no puede superar el 60 % del importe total de la tasa. Los pequeños negocios también podrán pagar menos. La ordenanza introduce una reducción del 25 % de la tasa para determinadas actividades económicas —como comercios, bares, talleres o industrias— siempre que su cifra anual de negocios no supere los 60.000 euros. Esta rebaja puede solicitarla el titular de la actividad, incluso cuando no sea el propietario del local, siempre que acredite que la tasa le ha sido repercutida. La reducción debe pedirse expresamente y se concede por un año, aportando la documentación fiscal correspondiente. La ordenanza introduce una bonificación del 40 % de la tasa para empresas de distribución alimentaria y de restauración que reduzcan de forma significativa sus residuos alimentarios. Para acceder a esta bonificación, las empresas deben tener implantados sistemas de gestión —en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro— que permitan reducir y verificar el desperdicio de alimentos. Estos sistemas deben estar comprobados previamente por el Ayuntamiento. La bonificación se concede mientras esté en vigor el convenio entre las partes y exige un informe anual que acredite la reducción real de residuos. Si no se presenta, se pierde el derecho a la bonificación. Además, solo se aplica cuando estas medidas no sean ya obligatorias por ley. n

Artículo

Pero lo más curioso quizá sea que no habrá un ilicitano que se beneficie en 2026 por reciclar, aunque acuda cada mes al punto limpio, porque los beneficios se aplicarán en las facturas de 2027. Lo dice el artículo 6.3.1: «La reducción será única y solo se aplicará al ejercicio siguiente a aquel en que se realicen las aportaciones, por lo que en cada periodo anual para que sea aplicable la reducción deberán realizarse las aportaciones mínimas en el año anterior». Es decir, el derecho al descuento solo se genera después de haber completado un año entero de aportaciones.

Las entregas deben realizarse en los puntos limpios o ecopuntos que son, a día de hoy, el del área industrial de La Lonja; el de la calle Piaña; el móvil informatizado, sin localización fija; el ecopunto móvil sobre camión, con localización programada. Se añade una coletilla, que es «cualquier otro punto limpio o ecopunto que el Ayuntamiento pueda habilitar con posterioridad». El Ayuntamiento justifica todo ello en la ordenanza porque las entregas de residuos deben hacerse durante un año completo para que el ahorro se note en el recibo del año posterior.