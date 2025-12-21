Roban la bandera de España de la Ronda Sur de Elche que PP y Vox renombró en honor al rey

La Ronda Felipe VI de Elche vuelve a ser protagonista, pero no precisamente por el tráfico. Esta vez ha sido la enorme bandera de España que preside el tramo rebautizado de la Ronda Sur la que ha volado, literalmente, del mástil. El Ayuntamiento detectó el robo hace días y según fuentes municipales, la enseña nacional será repuesta este mismo lunes.

Chapuza

Esta no es la primera vez que la zona sufre un acto vandálico desde que el Ejecutivo local de PP y Vox la rebautizó el pasado junio. A finales de septiembre Alguien, o varios, decidió que el nombre no estaba del todo bien afinado y, con una pegatina blanca cuidadosamente elegida para mimetizarse con el fondo del cartel, tapó el “Felipe” original para que el nombre del tramo se llamase “Rey Camilo VI”. Un guiño tan absurdo como ingenioso hacia el cantante alcoyano fallecido. La chapuza, eso sí, dejó medio enterrada la “y” de Rey, prueba de que la intervención se hizo con más humor que tiempo. Los carteles fueron retirados poco después por el Ayuntamiento.

Monolito con la placa identificativa de la Ronda Felipe VI junto a un mástil sin bandera este sábado / MATIAS SEGARRA

Medio año después

Este tramo, que comprende la rotonda de El Altet y la de acceso a la carretera de León, se renombró a mediados de junio con la presencia de miembros de la corporación y representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hubo monolito, hubo bandera de grandes dimensiones y hubo incluso cortes de tráfico “por seguridad”, todo para solemnizar una decisión adoptada en marzo dentro de un acuerdo entre ambas formaciones políticas en el gobierno para rebautizar distintos espacios públicos de la ciudad.

El alcalde, Pablo Ruz, defendió entonces la iniciativa como un homenaje “a su majestad el rey y a la propia Constitución Española, con todo lo que significa para los españoles su figura y su trayectoria en estos diez años de reinado”. Pero lo que no se esperaban a nivel municipal es que el cambio de nombre no iba a pasar desapercibido.