El Misteri rescata en Elche canciones de Navidad con hasta 12 siglos de historia

Un viaje por más de mil años de historia de los villancicos para recordar que la Navidad, antes que una fecha fija en el calendario, es un relato que se desplaza por siglos, geografías y lenguajes. Bajo el lema Tempus Nativitatis, Nativitas in Tempore, el Misteri d'Elx ofreció este domingo su tradicional concierto en Elche por estas fechas con un completo programa que invitaba, explícitamente, a recorrer el nacimiento de Cristo a través de la música, desde los primeros cantos medievales hasta composiciones contemporáneas, pasando por tradiciones populares locales y universales

El punto de partida no podía ser otro que la Edad Media. En la penumbra solemne de la basílica de Santa María, el gregoriano Hodie Christus natus est y el himno Conditor alme siderum, atribuido a Guillaume Dufay, situaron a los oyentes en esos tiempos en los que la Navidad se cantaba como misterio litúrgico y celebración en comunidad. Así, más de un centenar de voces, tanto de la Capella, el Coro Juvenil, la Escolanía y de una decena de músicos invitados, marcaron el inicio de un recorrido que, poco a poco, fue ganando emoción.

Capella del Misteri durante el concierto de Navidad este domingo en la basílica de Santa María de Elche / Jose Navarro

Del ámbito sacro medieval se saltó al mundo anglosajón con Hark, the herald angels sing, un villancico que ya anuncia la expansión de la Navidad como fenómeno cultural global. A partir de ahí se hizo un homenaje a la memoria cinematográfica de John Williams con Somewhere in My Memory, que convivió con la raíz latinoamericana de Ariel Ramírez en El nacimiento y Los tres Reyes Magos.

Del inglés al ilicitano

Uno de los momentos más reconocibles llegó con los villancicos tradicionales de Elche, como Pastorets i pastoretes, La pandorga está borracha o La tía Coloca, piezas que anclan el concierto en la identidad local.

La parte final del programa tendió puentes hacia la contemporaneidad con obras de John Rutter, J. Christian o H. Bittrich, donde la armonía coral moderna amplificó el mensaje de esperanza y celebración. Bajo la dirección del mestre de capella Javier Gonzálvez tanto la Capella, la Escolanía y el Coro Juvenil acompañados por el organista Ramón Cano y la pianista Alicia Galiana ofrecieron entre cirios encendidos una lectura cuidada, pese a que reconocían desde la Festa que las representaciones extraordinarias por el Año Jubilar habían dificultado la preparación de este concierto, con lo que los cantores tuvieron que hacer un esfuerzo añadido para armar este completo programa.