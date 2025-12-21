El Misteri rescata en Elche canciones de Navidad con hasta 12 siglos de historia
Más de un centenar de voces de la Capella, Escolanía y Coro Juvenil, así como músicos invitados, protagonizan un cálido concierto de villancicos en la basílica de Santa María
Un viaje por más de mil años de historia de los villancicos para recordar que la Navidad, antes que una fecha fija en el calendario, es un relato que se desplaza por siglos, geografías y lenguajes. Bajo el lema Tempus Nativitatis, Nativitas in Tempore, el Misteri d'Elx ofreció este domingo su tradicional concierto en Elche por estas fechas con un completo programa que invitaba, explícitamente, a recorrer el nacimiento de Cristo a través de la música, desde los primeros cantos medievales hasta composiciones contemporáneas, pasando por tradiciones populares locales y universales
El punto de partida no podía ser otro que la Edad Media. En la penumbra solemne de la basílica de Santa María, el gregoriano Hodie Christus natus est y el himno Conditor alme siderum, atribuido a Guillaume Dufay, situaron a los oyentes en esos tiempos en los que la Navidad se cantaba como misterio litúrgico y celebración en comunidad. Así, más de un centenar de voces, tanto de la Capella, el Coro Juvenil, la Escolanía y de una decena de músicos invitados, marcaron el inicio de un recorrido que, poco a poco, fue ganando emoción.
Del ámbito sacro medieval se saltó al mundo anglosajón con Hark, the herald angels sing, un villancico que ya anuncia la expansión de la Navidad como fenómeno cultural global. A partir de ahí se hizo un homenaje a la memoria cinematográfica de John Williams con Somewhere in My Memory, que convivió con la raíz latinoamericana de Ariel Ramírez en El nacimiento y Los tres Reyes Magos.
Del inglés al ilicitano
Uno de los momentos más reconocibles llegó con los villancicos tradicionales de Elche, como Pastorets i pastoretes, La pandorga está borracha o La tía Coloca, piezas que anclan el concierto en la identidad local.
La parte final del programa tendió puentes hacia la contemporaneidad con obras de John Rutter, J. Christian o H. Bittrich, donde la armonía coral moderna amplificó el mensaje de esperanza y celebración. Bajo la dirección del mestre de capella Javier Gonzálvez tanto la Capella, la Escolanía y el Coro Juvenil acompañados por el organista Ramón Cano y la pianista Alicia Galiana ofrecieron entre cirios encendidos una lectura cuidada, pese a que reconocían desde la Festa que las representaciones extraordinarias por el Año Jubilar habían dificultado la preparación de este concierto, con lo que los cantores tuvieron que hacer un esfuerzo añadido para armar este completo programa.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Diputación descarta ampliar la carretera de El Hondo en Elche tras la presión ecologista
- Elche llora la muerte de un adolescente en un accidente de tráfico
- Una escultura de 70.000 euros, en bronce y de dos metros sobre la Venida de la Virgen para sustituir la de Salvador Soria en Elche
- Una pedanía de Elche da con la 'receta' para recordar a su primera farmacéutica
- Paso adelante en la urbanización en 2026 del entorno del Elche CF: 4,1 millones y cinco meses de obras
- La inauguración del pabellón adaptado de Elche se aplaza ahora a marzo tras un año de retrasos y sobrecostes
- Los ilicitanos no se beneficiarán por reciclar basura hasta los recibos de 2027
- Las Clarisas de Elche refuerzan la seguridad del monasterio gracias a la venta de dulces