Las Clarisas de Elche refuerzan la seguridad del monasterio gracias a la venta de dulces

La venta de dulces de las Clarisas de Elche da sus frutos y gracias a los fondos que ha logrado obtener la congregación religiosa por esta vía se han iniciado unas esperadas obras en el monasterio junto a la ladera del río. El fin: mejorar la seguridad y la labor artesanal de las hermanas.

Una de las mayores problemáticas que venía detectando la orden de Santa Clara era que el vallado perimetral quedaba demasiado bajo, con lo que se ha intervenido para elevarlo con tal de asegurar más la privacidad, si cabe, y evitar ciertos sustos, como el hecho de que se hayan llegado a colar personas para tratar de robar en el humilde huerto que tienen las hermanas, según ha podido saber este diario.

Sensores

Aún queda pendiente que se completen estos trabajos pese a que previamente ya se tomaron medidas como instalar sensores para detectar movimientos anómalos, todo para que las monjas de clausura se sientan seguras en el lugar.

Por otra parte, el reparto de las tradicionales pastas tanto navideñas como las estacionales en otras épocas del año, importantes para el sustento de la congregación, también ha permitido materializar uno de los propósitos que más ansiaba la orden, que era la ampliación en las instalaciones para habilitar una pequeña biblioteca, una sala de visitas y un obrador más espacioso y, por tanto, más práctico, ante la ingente cantidad de encargos.

Ocho meses

Las propias hermanas estiman que las actuaciones podrían dilatarse unos ocho meses con la vista en que la sala de elaborar pueda estar dotada con la maquinaria necesaria así como con el horno, además de cumplir con las exigencias de Sanidad. Reconocen las religiosas que los permisos han sido muy complicados «y después de cinco años de espera hay cimientos y esperanza» , señalaban a INFORMACIÓN al tiempo que agradecían a la ciudadanía por colaborar pese a las dificultades económicas.

En diciembre de 2024 la junta de gobierno del Ayuntamiento aprobó una solicitud presentada 26 meses antes, en octubre de 2022, por la orden de Santa Clara para la citada reforma con el objetivo de construir el nuevo módulo donde también se barajaba una sala de restauración de objetos de carácter artístico. Este bloque fue proyectado por el arquitecto Antonio Pérez Serrano adosado al pasillo general de la zona este a través de una pasarela desde la sala de recreo actual.

Delicias de Santa Clara / AXEL ALVAREZ

Parcela

El Ayuntamiento permutó en 2004 el edificio de La Merced a las monjas por un monasterio nuevo a construir en una parcela de titularidad pública, junto al puente del Bimil·lenari, que tiene una superficie de 15.000 metros cuadrados, de los cuales hay más de 3.086 metros cuadrados construidos con vista de dotar de unos 300 más, sin alcanzar los 3.500 de edificabilidad máxima de la parcela. Si todo va según lo previsto las actuaciones terminarán a lo largo de 2026 después de un extenso camino burocrático para obtener licencias y autorizaciones, teniendo en cuenta que el espacio está pegado a los huertos históricos catalogados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con lo que la Generalitat tuvo que valorar si se estaba contraviniendo o no la ley del Palmeral, y se tuvieron que presentar desde estudios de integración paisajística hasta contar, incluso, con la validación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea porque la parcela se encuentra situada dentro de la zona de servidumbre de operaciones de despegue y aterrizaje del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández.

Campaña

Como cada víspera del día de la Purísima el equipo de voluntarias de las Damas de Santa Clara se lanzaron a la venta de la infinidad de dulces navideños desde el antiguo convento de La Merced. Del 6 al 8 de diciembre se habilitó el tradicional punto de recogida en pleno centro histórico en el que infinidad de ilicitanos y visitantes pasaron a recoger un género que se produce sin conservantes y exclusivamente con ingredientes naturales como la manteca, aceite de oliva o almendra. Desde esta agrupación refieren que todavía se pueden adquirir algunos dulces directamente en el convento nuevo, e incluso animan a los ciudadanos a que visiten el belén que se ha montado en la iglesia.

Las labores de las religiosas han evolucionado con el tiempo, pasando de los bordados y a realizar las formas de Comunión hasta llegar a ser reconocidas desde hace una década por sus buenas manos en el mundo de la repostería, e incluso han desesestacionalizado el trabajo ya que además de la Navidad, la venta va aumentando en la Fireta del Camp d’Elx o incluso en las playas en verano.