De obra contemporánea a una fuente en Elche que ensalza la Venida de la Virgen

«Los políticos pasarán y los periodistas pasarán pero esta fuente seguirá permanentemente derramando la vida y la esperanza porque sin ella (la Maredéu) nada tendría sentido». El alcalde de Elche, Pablo Ruz, dirigió estas palabras ayer mientras era grabado por los medios de comunicación al final de la romería especial con la que se celebró la restauración de la Casa de la Virgen.

Esta, si bien, no fue la única celebración, ya que también se aprovechó el momento para poner en marcha una fuente coronada por una escultura en bronce del imaginero Ramón Cuenca que, haciendo una alegoría a las fiestas de la Venida de la Virgen, sustituye la escultura de principios de siglo del Dragón de Jaume I, obra contemporánea de Salvador Soria que hasta hace algo más de un mes decoraba la rotonda entre el Puente de la Generalitat y el huerto de Puertas Coloradas.

La fuente en funcionamiento este domingo / MATIAS SEGARRA

Precisamente el Ayuntamiento centró el foco en este nuevo homenaje a la patrona de Elche con un pequeño acto para dar protagonismo a quienes lo han hecho posible. María José Toledo, gerente de Aigües d’Elx, fue la primera en intervenir, teniendo en cuenta que la empresa mixta ha donado a la ciudad esta obra escultórica que ha tenido un coste de 70.000 euros.

Relató, ante los cientos de presentes, que era un honor haber podido compartir con la ciudad este reconocimiento a un icono tan ilicitano y más cuando en 2026 conmemorarán el 25 aniversario de la empresa mixta. «Estamos para servir a Elche con nuestra gestión del ciclo del agua y qué mejor que apoyando un elemento escultórico tan esplendoroso».

Primeros encargos

El imaginero ilicitano Ramón Cuenca, afincado en Sax, agradeció a la ciudad el encargo, y a la propia patrona por la oportunidad. Reconoció que se trataba de un monumento complejo por el simbolismo ya que pese a que el protagonismo lo tiene la Virgen, en el centro, aparecen otros elementos identificativos como Francesc Cantó a lomos de un caballo así como los heraldos y el Ángel con el consueta del Misteri. Apuntó que esta invitación le había hecho viajar a aquellos años en los que trabajaba muy cerquita del huerto en un taller de donde salieron algunas de sus obras, como su primera virgen dolorosa, la Virgen de la Caridad que reposa en la parroquia de San Juan.

Sentido estético y catequético

Enfatizó, también, que la escultura no tiene sólo un sentido estético si no también catequético por estar incluida en una fuente porque «María es fuente de gracia y de esperanza». Ruz también replicó este argumento señalando que la obra tenía un doble símbolo. Primero haciendo alusión al material, ya que sostuvo que al ser de bronce será prácticamente indestructible por los siglos de los siglos, mientras que vio en la columna sobre la que se sustenta la escultura «la palmera que nos mira y que hace ser a Elche» y abajo «el agua de donde brota la vida y hace que la semilla del dátil caiga en tierra fértil y germine.

La presidenta de la Sociedad Venida de la Virgen, Fina Mari Román, agradeció por su parte que se haya «resignificado» la zona y conminó a los asistentes a disfrutar de los días que vienen.

Traslado

En cuanto a la escultura de Soria, hace unos días Juan de Dios Navarro, que hizo las veces de portavoz de la última junta de gobierno, resaltó que su restauración sigue progresando y se limitó a señalar que, una vez recuperada, se instalará en la calle Pedro Juan Perpiñán, sin concretar el punto exacto, pese a la extensión que tiene el vial.