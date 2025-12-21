La patrona de Elche sale en romería, entre tracas, al encuentro con su casa de Puertas Coloradas

Faltaba minutos para las 10.45 horas de este domingo y con un cielo encapotado, y el frío que calaba los huesos, la patrona de Elche salió de la basílica de Santa María rumbo al Huerto de Puertas Coloradas en una romería extraordinaria para celebrar la puesta en valor del enclave y la rehabilitación de la Casa de la Virgen que a una semana de las fiestas de la Venida funcionará como museo sobre la tradición de las fiestas de invierno.

Cientos de personas acompañaron a la imagen, que salió en andas y con el manto que ya se estrenó el pasado mayo en la peregrinación especial al municipio sevillano de Cantillana. Abriendo el cortejo se encontraban músicos del grupo de Dolçaina i tabalet 'El Cascabot' d'Elx que fueron animando el paso de una comitiva informal, sin protocolos en cuanto al orden, entre la que se encontraban representantes de la Venida de la Virgen, las reinas y damas de las fiestas, así como festeros de las comisiones de los barrios integrados en la Gestora de Gestejos.

Un momento de la salida de la romería desde la basílica de Santa María / Matias Segarra

Comitiva

También participaron miembros de la corporación municipal, especialmente el grueso del Ejecutivo local como el alcalde, Pablo Ruz, acompañado del edil Claudio Guilabert (quien interpretará en días el papel del guardacostas) o la socia de gobierno Aurora Rodil, entre otros.

Entre tracas y con el repique de las campanas del templo sagrado, la talla peregrina de la Maredéu fue arropada por devotos después de que el Ayuntamiento aplazase por prevención el encuentro la semana pasada debido a la amenaza de lluvia, aunque finalmente los pluviómetros no registraron litros con la alerta amarilla. Aunque como dice el dicho, "al mal tiempo buena cara", y es que el Ejecutivo local de PP y Vox ha aprovechado el aplazamiento para que este domingo haya una doble inauguración.

Recorrido

Al completarse el recorrido de la romería, que discurrirá por las calles por las que pasará cabalgando Cantó el 28 de diciembre, habrá una misa para bendecir el espacio previamente a abrirse al público la finca particular de Portes Encarnades cedida a la Administración local por un bien social.

El espacio, que fue hace días visitado por el Gobierno local, servirá de sede definitiva de la Sociedad Venida de la Virgen, así como espacio expositivo abierto al visitante (aunque todavía deberá definirse un horario concreto como tienen el resto de museos municipales). Por lo pronto lo que dijo Ruz es que las cinco salas abrirían de dos a tres horas por las tardes mientras se encuentra la forma de que haya personal estable allí.

Rehabilitación

Además de esta apertura, que llega después de un año de rehabilitación integral por más de 670.000 euros, también se descubrirá hoyuna escultura, que encargó el equipo de gobierno, valorada en 70.000 euros, en bronce y de dos metros, que rinde un homenaje a la Venida, y que sustuirá la obra de Salvador Soria que fue retirada del lugar hace ya varias semanas. Hasta hace unos días las brigadas seguían trabajando sobre la peana sobre la que se sostendrá este trabajo ubicado en la rotonda que comunica el puente de la Generalitat con el propio huerto de la Virgen.