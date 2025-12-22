Un accidente en la A-7 a su paso por Crevillent provoca retenciones de más de dos kilómetros

La Dirección General de Tráfico ha informado este lunes sobre las 16.30 horas de la tarde de un accidente registrado en la A-7, a la altura del punto kilométrico 525, en el término municipal de Crevillent y en sentido Elche. El siniestro, en el que se vieron implicados varios vehículos, obligó a cortar el carril derecho de la vía, lo que generó más de dos kilómetros de retenciones en la autovía, según la información oficial.

Desvío de tráfico al casco urbano

Como consecuencia de la incidencia, parte del tráfico fue desviado hacia el casco urbano de Crevillent, lo que provocó circulación lenta y congestión en la avenida San Vicente Ferrer durante al menos una hora.

En estos momentos, las retenciones en la A-7 se han reducido de forma considerable y la situación comienza a normalizarse tanto en la autovía como en el interior del municipio. Las autoridades recomiendan, aún así, circular con precaución por la zona.