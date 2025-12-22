Ayuntamiento de Santa Pola y Cofradía de Pescadores reparten 3.600 cartuchos

En Santa Pola, la Navidad no comienza oficialmente con el encendido de las luces ni con el sorteo de la Lotería, sino con un gesto sencillo y profundamente arraigado en la historia del municipio: el Día del Cartucho. Una tradición singular, sin parangón en otros lugares, que cada mes de diciembre vuelve a repetirse como un ritual compartido por generaciones de santapoleros.

Para los escolares de educación infantil y primaria, el último día lectivo del año está marcado en rojo en el calendario. Es la jornada en la que, antes de despedirse de las aulas y dar la bienvenida a las vacaciones de Navidad y Reyes, reciben su esperado cartucho de papel repleto de golosinas. Un regalo humilde en su forma, pero cargado de significado, ilusión y memoria.

La comitiva visita todos los centros educativos el 22 de diciembre / INFORMACIÓN

Papel

Detrás de este gesto aparentemente sencillo se esconde una historia que se remonta a mediados del siglo XIX. Los primeros testimonios escritos sobre el Día del Cartucho datan de 1864 y sitúan su origen en el corazón marinero de Santa Pola. Fue la Cofradía de Pescadores la que impulsó esta iniciativa, con el propósito de endulzar las fiestas navideñas a los hijos e hijas de las familias más humildes del pueblo. En aquellos primeros años, el cartucho contenía dulces tradicionales y frutos secos —nueces, castañas y otros productos sencillos— envueltos en papel, como símbolo de solidaridad y esperanza en tiempos difíciles.

El reparto de los cartuchos en Santa Pola va acompañado de villancicos / INFORMACIÓN

Con el paso de los años, el Ayuntamiento se sumó a esta tradición, que desde entonces se mantiene como un gesto compartido entre la institución municipal y el mundo de la pesca. Aunque el contenido del cartucho ha ido adaptándose a los nuevos tiempos y hoy incluye chucherías modernas e incluso versiones especiales para niños y niñas con diabetes o celiaquía, la esencia del Día del Cartucho permanece intacta: regalar ilusión en vísperas de la Navidad.

Cantinela

Y esa ilusión volvió a vivirse esta mañana en los centros educativos del municipio. Con la cantinela de los números de la Lotería de Navidad sonando de fondo, representantes del Ayuntamiento, encabezados por la alcaldesa Loreto Serrano, junto a miembros de la Cofradía de Pescadores, recorrieron las aulas de educación infantil y primaria para repartir más de 3.600 cartuchos.

Eso sí, antes de recibir el ansiado regalo, los escolares tuvieron que cumplir una condición ineludible, heredada también de la tradición: entonar a pleno pulmón la canción que anuncia el inicio de la fiesta. “El día del cartucho estamos muy contentos, con un cartucho grande lleno de caramelos. ¡Ande, ande, ande, la marimorena…!”. Un canto colectivo que, año tras año, une pasado y presente y confirma que, en Santa Pola, la Navidad sigue sabiendo a cartucho de papel y a recuerdos compartidos.