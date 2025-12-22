“Si bebes no conduzcas”: Elche refuerza controles y pone autobuses gratis en Navidad

La Policía Local de Elche afronta las fiestas con un lema tan antiguo como claro: “Si bebes no conduzcas”, y con un operativo sin precedentes que incluye controles anticipados de alcohol y drogas, refuerzo de presencia policial en calles y comercios, y autobús gratuito en días clave además de ampliación del servicio nocturno. En total, alrededor de 3.600 efectivos policiales trabajarán de forma extraordinaria hasta el 7 de enero para garantizar la seguridad y el orden público, según explicó el comisario del área operativa, Israel Marco, junto al responsable de planificación, Jesús Andreu.

El dispositivo comenzó ya a principios de diciembre y ha ido intensificándose con el avance de las fechas señaladas. “El 11 de diciembre pusimos en marcha y la vamos a continuar hasta después de Reyes, la campaña de prevención de alcohol y drogas al volante”, recordó Marco, quien detalló que se han realizado 637 pruebas, con 15 positivos administrativos y 2 penales, aunque lamentó que “aunque porcentualmente pudiéramos engañarnos con que los números no son elevados… nos entristece tener accidentes graves como dos con heridos graves este pasado viernes y que tienen relación con el alcohol al volante”. Por ello insistió en el mensaje de prudencia: “vamos a seguir y vamos a ser muy incisivos en esto y nada permisivos con el alcohol y drogas en la conducción”.

El responsable policial expuso que las campañas de controles de alcoholemia y drogas se han adelantado este año al comprobar que "cada vez las comidas y cenas de empresa y amigos se realizan antes". En el mismo sentido, el concejal de Servicios Públicos, remarcó que el despliegue policial continuará durante toda la Navidad, incluyendo vigilancia en zonas de ocio, control de tráfico y protección del mobiliario urbano. La campaña de alcohol y drogas seguirá activa “hasta después de Reyes” y la Policía insistirá en la prevención, aunque, como recalcó Marco, “no vamos a ser permisivos” ante conductas que pongan vidas en peligro. “Son noches en las que está permitido brindar, pero luego viene la responsabilidad”, remarcó el comisario, apelando a la conciencia ciudadana.

“Quiero hacer un llamamiento a la prudencia y sobre todo la responsabilidad en el consumo de alcohol y drogas en la conducción”, insistió Marco.

Un policía somete a un joven conductor a la prueba de alcoholemia en una imagen reciente en Elche / Antonio Amorós

Refuerzo policial y seguridad ciudadana

El operativo de estas celebraciones, que se unen a las fiestas locales en torno a la Venida de la Virgen, se estructura en dos grandes bloques: seguridad ciudadana y convivencia, y seguridad vial. La campaña de Comercio Seguro se ha reforzado tanto en el centro y barrios como en las pedanías de Torrellano, El Altet, La Marina y La Hoya, con presencia activa desde el 4 de diciembre. Marco subrayó que está siendo “un año muy tranquilo” en cuanto a hurtos y robos tanto en comercios como en viviendas, aunque avisó de que estas semanas se incrementará la vigilancia ante desplazamientos vacacionales y segundas residencias.

El despliegue por eventos incluye 130 agentes en la tarde y noche del 24 de diciembre. "Hemos visto que en la "Tardebuena" se concentran muchas reuniones de amigos y familias y es importante mantener la seguridad en todo momento", detallaba el agente. Además, más de 200 policías cuidarán de la San Silvestre, en Nochevieja y en las Campanadas en la Plaza de Baix, y más de 130 efectivos estarán desplegados de forma extraordinaria en los actos de la Venida de la Virgen, con colaboración de la Policía Local de Santa Pola, además de unos 60 policías en la carrera de Francesc Cantó y el dispositivo de la procesión del día 29.

Más controles y movilidad alternativa

El Ayuntamiento ha querido ofrecer alternativas reales para evitar el uso del vehículo particular. Por eso, el concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilabert, destacó que los días 20, 21, 22, 23 y 24 de diciembre el autobús esgratuito, y volverá a serlo del 3 al 5 de enero: “para favorecer la seguridad vial y la fluidez del tráfico… el autobús será gratuito, es decir, cero. Para subir no es necesario mostrar ninguna tarjeta ni abonar nada esos días. Con ello también queremos evitar el uso el coche particular con un doble objetivo, que se mantenga la seguridad vial facilitando que no se conduzca si se consume alcohol, por un lado, y por otro permitiendo que el tráfico sea mucho más fluido en las zonas conflictivas y en las horas punta”.

Además, las líneas finalizarán antes en Nochebuena y Nochevieja por conciliación del personal. Concretamente las líneas A, C, F, H, J y M tendrán su última salida estas dos noches desde Doctor Caro a las 21 horas y las líneas B, D, E, G, I, K1, K2 y L saldrán del Hospital General y Hospital del Vinalopó como último servicio a las 21.45 horas. El resto de líneas (R1 a R12) tendrán últimas salidas entre las 20 y las 21.30 dependiendo de cada servicio.

Por otro lado, se ampliará el servicio nocturno del 24 al 25 y del 31 al 1, con autobuses entre las 23 horas y las 6 de la mañana, saliendo de Vicente Blasco Ibáñez 22 y Alfonso XII, con frecuencias de 35-40 minutos y recorrido circular por toda la ciudad. “Son noches en las que se sale a pasárselo bien… luego viene la responsabilidad y el evitar coger el coche privado, que es lo que fomentamos con este tipo de medidas”, señaló el edil. También habrá línea especial de Reyes los días 3, 4 y 5 de enero para acceder al campamento real, evitando aglomeraciones en la zona de la Torre de Vaíllo.

Todos los horarios pueden consultarse en elche.avanzagrupo.com y en las webs municipales.