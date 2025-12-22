La ONCE reparte 800.000 euros en Elche con el Cupón de Fin de Semana

Elche ha recibido un auténtico impulso de suerte y alegría navideña. El Cupón Fin de Semana de la ONCE dejó en la ciudad 800.000 euros en el sorteo celebrado el sábado 20 de diciembre de 2025, gracias a 40 cupones premiados con 20.000 euros cada uno. La Organización ha confirmado que se trata de uno de los premios más relevantes repartidos recientemente en el municipio.

El vendedor que llevó la fortuna

El responsable de repartir la fortuna ha sido el vendedor de la ONCE José Albadalejo Sánchez, quien distribuyó los boletos ganadores entre sus clientes habituales desde su punto de venta situado en la calle El Toscar con Obispo Siuri. José, que forma parte de la organización desde enero de 2005 y está adscrito a la Agencia de la ONCE en Elche, se mostró especialmente satisfecho por haber repartido un premio tan significativo entre vecinos de la ciudad.

Premios del Sueldazo y funcionamiento del sorteo

El conocido Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece todos los sábados y domingos un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, además de 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. A ello se suman otros premios de 2.000 euros mensuales durante 10 años, destinados a cuatro cupones adicionales. Una estructura que convierte este sorteo en uno de los más esperados por los jugadores habituales.

Juego responsable y red de venta

Los cupones de la ONCE forman parte de una lotería social, segura, responsable y solidaria, que aplica controles estrictos desde el diseño del producto hasta su comercialización. La Organización recalca que prohíbe la venta a menores y el consumo a crédito, garantizando una política de juego responsable avalada por los sistemas más exigentes de evaluación definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.

Actualmente, los cupones se venden a través de más de 20.700 agentes vendedores en toda España, además de poder adquirirse en www.juegosonce.es, así como en establecimientos colaboradores autorizados. La ONCE recuerda también otros premios recientes, como El Cuponazo de la ONCE que repartió más de 9,2 millones de euros en El Altet (Elche), demostrando la relevancia de la provincia en los últimos sorteos.