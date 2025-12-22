El TSJ dice que estar empadronado y con tarjeta sanitaria en Elche no evita una expulsión

Que un juzgado te dé la razón, pero al mismo tiempo sigan rechazando que continúes en España es lo que le ha ocurrido a un ciudadano colombiano que en 2022 debería haber abandonado el país por tres años, según resolvió la Subdelegación del Gobierno en 2021. Decisión que recurrió y que, tres años más tarde aún le mantiene en el país sin que se cumpla. Ha sido el TSJ el que ha anulado la sentencia del juzgado de lo Contencioso de Elche que confirmó la prohibición de entrada a España por ese periodo, fallo que encuentra argumentos por otro cauce para echarlo del país. Un caso que enfrenta arraigo y legalidad.

La sentencia que ahora se ha conocido anula la resolución judicial de primera instancia por considerar que se basaba en motivos jurídicamente incorrectos. Eugenio fue detenido en junio de 2021 en Elche, momento en el que, según la Administración, se encontraba indocumentado y sin domicilio conocido. La Subdelegación del Gobierno incoó un procedimiento preferente de expulsión, alegando que carecía de autorización para residir en España y que no se conocía ni la fecha ni la forma en que había entrado en el espacio Schengen. La resolución fue recurrida, pero el juzgado de Elche rechazó la demanda y respaldó el argumento de la Administración, subrayando su ausencia de arraigo familiar y social del afectado en España, pero ahí no acabó todo. La defensa sostuvo en la apelación que el procedimiento seguido para su expulsión estaba viciado, era incorrecto y desproporcionado. Entre sus principales alegaciones destacó que esta persona disponía de documentación válida en España: un Número de Identidad de Extranjero (NIE), pasaporte colombiano en vigor e, incluso, una tarjeta sanitaria. Pero había más, estaba empadronado en Elche y había accedido a servicios básicos como la sanidad pública, lo que, según la defensa, demostraba un mínimo de integración social reconocido por la propia Administración al permitirle el empadronamiento y la asistencia sanitaria. Además, añadía, había iniciado trámites para regularizar su situación, solicitando ayudas de emergencia y dependencia, así como residencia temporal por circunstancias excepcionales.

Con estos elementos, la defensa argumentó que la Administración no podía tratarlo como un indocumentado sin arraigo y que, en aplicación del principio de proporcionalidad, la sanción debería haberse limitado a una multa mínima en lugar de la expulsión.

El asunto se juzgó en primera instancia en Elche / Áxel Álvarez

La Abogacía del Estado se opuso a los argumentos de la defensa, sosteniendo que la expulsión era plenamente válida y recordando que la Ley de Extranjería (LOEX) prevé la expulsión cuando concurren agravantes adicionales a la mera estancia irregular. En este caso, subrayó, no se acreditaba de manera suficiente la entrada regular en España ni se había cumplido con los requerimientos policiales para presentar el pasaporte original. Además, remarcó que los supuestos de empadronamiento o acceso a la sanidad no constituyen, en sí mismos, una prueba de arraigo, sino derechos básicos reconocidos incluso a personas en situación irregular.

La Sala dedicó buena parte de su resolución a repasar la doctrina reciente del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) partiendo de la base que la línea jurisprudencial sostiene que la sanción preferente ante la estancia irregular debe ser la multa, salvo que concurran circunstancias agravantes. Entre esas circunstancias figuran la falta de documentación identificativa, la ignorancia sobre el modo de entrada en España, los antecedentes penales o el incumplimiento de órdenes previas de salida.

Policías en el aeropuerto Alicante-Elche / Áxel Álvarez

En marzo, el TSJ avalaba el padrón El pasado mes de marzo, el diario publicó otra sentencia del TSJ que, en ese caso, si amparó el padrón como una prueba esencial para declarar el arraigo social en Elche en el caso de otro colombiano que presentaba solo una fotocopia del pasaporte: «El empadronamiento no confiere por sí solo el arraigo, pero sirve como prueba de la permanencia del extranjero en España, en el caso que nos ocupa, dos años, cuando se dicta el auto administrativo impugnado (la expulsión), que supone un mínimo arraigo en España».

En cambio, no podían considerarse agravantes ni la mera falta de arraigo social o familiar, ni la simple carencia de prórroga de estancia o permiso de residencia. El tribunal valenciano, presidido por Manuel José Domingo Zaballos, consideró que la sentencia de Elche era errónea por justificar la expulsión por la falta de arraigo. Recordó que el Supremo había resuelto expresamente que el arraigo no puede usarse como agravante, sino como un factor positivo en caso de existir. Por ello, anuló la sentencia de primera instancia por ser contraria a derecho. Sin embargo, al examinar la resolución administrativa original de 2021, encontró un motivo suficiente para mantener la expulsión.

El ciudadano extranjero aportó únicamente una fotocopia no compulsada de su pasaporte colombiano, en la que figuraban sellos de salida de Bogotá y entrada por el aeropuerto de Barajas en abril de 2019. Pese a ser requerido en dos ocasiones por la Policía para mostrar el documento original, nunca lo presentó en sede administrativa ni judicial. Ante esa falta de acreditación documental, la Sala concluyó que no podía darse por probada su entrada regular en España, y que esta circunstancia sí constituye un agravante válido conforme a la jurisprudencia.

De este modo, el TSJ resolvió estimar parcialmente el recurso de apelación, anulando la sentencia del juzgado de Elche, desestimar el recurso contencioso-administrativo y confirmar la expulsión decretada por la Subdelegación del Gobierno en Alicante, con prohibición de entrada durante tres años.

El fallo deja en evidencia la delicada línea entre integración social y regularización administrativa. Para la defensa, el hecho de que la Administración permitiera el empadronamiento y el acceso a la sanidad demostraba que no podía considerarse al afectado como un simple indocumentado sin vínculos en España. Sin embargo, el TSJ consideró que esos elementos no bastaban para evitar la expulsión en ausencia de pruebas fehacientes sobre la entrada legal al país. La resolución se enmarca en un contexto de creciente litigiosidad en materia de extranjería, donde los tribunales deben equilibrar el respeto a los derechos de los extranjeros con la aplicación rigurosa de la normativa y la jurisprudencia europea.

En la práctica, salvo que el Supremo decida lo contrario en un eventual recurso de casación, deberá abandonar España y no podrá regresar al espacio Schengen durante tres años, algo que se le prohibió hace cuatro y que está paralizado en los tribunales.