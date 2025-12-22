La UMH de Elche impulsa su liderazgo investigador con 150.000 euros europeos

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha obtenido un total de 149.600 euros del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027 para reforzar su estrategia de internacionalización y mejorar la captación de fondos europeos destinados a la investigación, la transferencia y la movilidad del personal científico. Los recursos se ejecutarán entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.

El objetivo principal es consolidar e incrementar la participación y liderazgo de la UMH en el Programa Marco de la Unión Europea, Horizonte Europa y otros programas internacionales. Este hito se integra en una trayectoria ya consolidada de la universidad en captación de financiación europea y liderazgo en convocatorias altamente competitivas, impulsando mayor competitividad institucional.

Contratación de personal técnico especializado

La financiación se destinará, sobre todo, a la contratación de personal técnico especializado en el Área de Proyectos Internacionales de Investigación del Servicio de Gestión de la Investigación, dependiente del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia. Este refuerzo permitirá intensificar el apoyo al personal investigador de la UMH, formado por 1.270 docentes e investigadores, especialmente en proyectos donde la universidad pueda actuar como entidad coordinadora.

Más apoyo, más visibilidad internacional

Actualmente, este servicio presta apoyo en la identificación de convocatorias, la preparación de propuestas, la coordinación administrativa y el asesoramiento en propiedad intelectual y consorcios internacionales. Con la nueva financiación, estas funciones se ampliarán y consolidarán, ofreciendo mayores herramientas para la promoción y gestión de proyectos internacionales y facilitando la incorporación, consolidación y liderazgo del personal investigador en el ámbito científico global.

La convocatoria del Plan Estatal, gestionada por la Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, persigue dos grandes fines: aumentar el retorno económico a España procedente de la financiación europea e internacional de I+D+i y impulsar el liderazgo de las entidades españolas en el ecosistema global de la investigación.

Refuerzo de estrategia

Para la UMH, este respaldo refuerza una estrategia de internacionalización iniciada ya en el V Programa Marco y consolidada en su Plan Estratégico 2022–2025, que prioriza estructuras especializadas para incrementar el impacto internacional de la investigación.

La estrategia incluye impulsar proyectos coordinados, aumentar la visibilidad institucional, fomentar la participación en convocatorias de alta competencia como el European Research Council (ERC), el European Innovation Council (EIC) y las acciones Marie Skłodowska-Curie (MSCA), promover el liderazgo de perfiles emergentes y generar condiciones estructurales favorables para la captación y retención de talento internacional.