Aigües d'Elx llevará en enero el agua potable al Llano de San José y después a otras tres pedanías

Medio año después de adjudicarse el agua potable para la pedanía de Elche Llano de San José, todo apunta a hora a que las obras arrancarán el 7 de enero de 2026. Así lo anunció Aigües d'Elx este martes en un desayuno informativo con los medios de comunicación para hacer balance de lo que ha dado de sí el año. La empresa mixta explicó que la actuación se prolongará hasta el verano y que beneficiará a 50 parcelas urbanas y 15 naves industriales, hasta ahora sin acceso al agua potable.

Todo con una inversión final de 356.670 euros que no será la última, ya que el propósito es que en las siguientes fases se amplíe la red hasta las pedanías de Matola, Algoda y Puçol con tal de beneficiar a alrededor de 2.500 vecinos, ya que serían las únicas partidas rurales pendientes, e incluso llegó a hablarse de que había un anteproyecto, mientras que un sector de Peña de las Águilas, que tampoco goza de este recurso, se quedaría fuera de la inversión por imposibilidades para elevar el agua.

Beneficiarios

En esta primera fase habrá una conexión desde la zona norte del Llano de San José en el entorno de la N-332 y se podrían beneficiar unos 350 vecinos, para que dejen de recurrir a cubas y agua de los Suizos. Si bien, no ha trascendido quiénes terminarían incluyéndose en este plan que, según se anticipó hace ya unos meses, contará en total con cuatro fases que sumarán 6,2 millones de euros.

El pasado julio el consejo de Aigües d'Elx adjudicó las obras por 356.000 euros (IVA no incluido) y entonces la previsión era que los trabajos arrancasen a finales de septiembre. Si bien, fue en abril cuando salió a licitación pero quedó desierta al no presentarse ninguna empresa, con lo que volvió a iniciarse la contratación por procedimiento negociado sin publicidad por el mismo importe, y sin modificar el pliego. Se invitaron a tres mercantiles y se adjudicó en verano a Pavasal. La directora gerente de Aigües d'Elx, María José Toledo, justificó entonces que no se presentase ninguna mercantil al inicio porque el procedimiento era abierto y el proyecto "bastante ajustado".

Toledo apuntó que la inversión particular será la misma que la que se haría en el núcleo urbano para conectar a la red general, y que el importe dependerá de la cercanía que tenga cada finca con la acometida. "Todo está tasado", matizó en aquellas fechas el alcalde, Pablo Ruz, quien, además, dijo que una fórmula a la que podrían acogerse los propietarios sería crear una especie de comunidad para distribuir gastos.

"Reivindicación histórica"

El edil de Aguas, Juan de Dios Navarro, apuntó en vísperas de Nochebuena que con esta inversión para el "abastecimiento de agua de calidad y de manera continuada" se cumplirá con una “reivindicación histórica de los vecinos del Camp d’Elx" e incluso defendió que será posible gracias al compromiso del Ejecutivo local de PP y Vox y, particularmente, "al empeño personal del alcalde Pablo Ruz para que fuera una realidad”.

Tanque de tormentas

En otro orden de cosas, el responsable municipal avanzó que el proyecto del nuevo tanque de tormentas Altabix-Universidad, enmarcado en el Plan Antirriadas, está ya en redacción. Sin dar plazos concretos, apuntó que la inversión es de 4’5 millones de euros y que la infraestructura tendrá una capacidad de 8.500 metros cúbicos para mitigar el riesgo de inundaciones en el entorno del barranco de San Antón, uno de los cinco del término municipal.

De igual forma, recordaron que continúan las obras del tanque de tormentas San Bartolomé de Tirajana, en Arenales del Sol, con una inversión de 1’2 millones de euros, a la vez que se trabaja en el Plan de Pluviales de este barranco, con una partida de 145.200 euros.

Balance

El concejal de Aguas aprovechó para repasar las actuaciones ejecutadas a lo largo del 2025 como es el caso de la fase I y II de renovación de la red de alcantarillado en la calle Antonio Machado (679.310 euros), la reparación de la galería de la mina en la Fundación Salud Infantil (240.000 euros), la ampliación de salidas de los depósitos de Carrús en la fase I (413.270 euros) o la renovación de la red de agua potable y alcantarillado en la calle Clara Campoamor (147.970 euros).

Depuradora

Sobre la depuradora de Algorós, poco más se avanzó al margen de que costará 82,4 millones, que sigue en licitación y que será la "mayor inversión en depuración de agua de la historia de la Comunidad Valenciana", alabando el compromiso del Consell con la ciudad "para poner fin a un problema de deterioro de las instalaciones y de malos olores". Al hilo, el titular de Aguas expuso que la conexión con esta infraestructura será clave para asegurar el agua regenerada para riego en los huertos a través de la Acequia Mayor del Pantano. También se mencionó la reactivación pendiente del alcantarillado de Peña de las Águilas con el enlace de las fases 1-4 de la red secundaria con el colector primario que debe impulsar la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), con una inversión de 1’3 millones de euros.

Un técnico de Aigües d’Elx durante la instalación de contenedores inteligentes en Carrús. / INFORMACIÓN

Fondo social

Desde el equipo de gobierno también destacaron que 8.176 familias se han beneficiado en el último año por el Fondo Social del Agua, que cuenta con una partida de 450.000 euros. En concreto 5.392 hogares han recibido una ayuda de hasta 60 euros, 2.382 hogares entre 61 y 100 euros, 316 hogares entre 101 y a 180 euros y 16 hogares más de 180 euros al tratarse de familias de entre 5 y 9 miembros.

Respecto a las tarifas sociales, se han beneficiado a más de 6.700 abonados, caso de familias numerosas y monoparentales, jubilados e incapacitados permanentes, víctimas de violencia de género y desempleados de larga duración.

El consumo de agua por la industria y el comercio se dispara un 8% El consumo de agua industrial se ha incrementado en Elche un 8% en un año por el uso que han hecho principalmente hoteles, hostales, pensiones y residencias, así como centros de enseñanza y locales comerciales y profesionales. Estos son los datos extraídos de un análisis elaborado por la empresa mixta. Según la gerente, María José Toledo, este consumo de agua da la clave de la realidad que ocurre en la ciudad con el fomento del turismo de los últimos años o las obras de mejora que se están realizando por todo el municipio. Al hilo, Aigües d'Elx destacó que en el último año el consumo medio de los ilicitanos ha subido un 3% respecto al año anterior, y lo achacan al incremento importante de la población y la situación climática, según Toledo.

Proyectos futuros

En cuanto a innovación, el Ayuntamiento junto a Aigúes d'Elx tiene previsto en 2026 poner en marcha el proyecto ELX OASIS (Operaciones de Abastecimiento y Saneamiento Sostenible e Inteligente), una iniciativa integral de digitalización del ciclo urbano del agua que se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE), financiado por los fondos Next Generation de la Unión Europea. y que mejorará notablemente la eficiencia del ciclo urbano del agua. La inversión total asciende a 3,2 millones de euros, de los cuales 2,6 millones corresponden a la subvención del PERTE y 2,1 millones a la ayuda concedida por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Toledo también ha detallado que para el próximo año, aprovechando el 25 aniversario de Aigües d'Elx se está trabajando en un Plan Estratégico 2026-2030.