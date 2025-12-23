Doble crimen en Elche: El auto que envía a prisión a los dos detenidos confirma que eran ocupas

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción 3 de Elche, en funciones de guardia, ordenó a primera hora de la tarde del día de Nochebuena la prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos supuestos autores del doble crimen de Elche, cometido junto a un chalé que ocupaban de forma ilegal en una urbanización de El Pinet, en la pedanía ilicitana de La Marina. Los individuos, dos ciudadanos polacos, habían sido puestos a disposición judicial en la mañana de este miércoles y se desconoce el contenido de su declaración, ahora bien, en solo 24 horas la Guardia Civil ha dado por resueltas las diligencias necesarias para poder ponerlos a disposición de la titular del juzgado de guardia, que ahora instruirá la causa. Durante la comparecencia judicial ambos fueron asistidos por un traductor de polaco y por un letrado de guardia. El abogado no se opuso a la medida judicial.

El ingreso en prisión se acordó a petición de la Fiscalía, que les imputa tres delitos, "sin perjuicio de ulterior calificación", dice el auto. Concretamente, dos delitos de homicidio, un tercer delito de homicidio, pero este en grado de tentativa y un delito leve de usurpación de vivienda. Este último hecho confirmaría que los ahora arrestados se encontraban ocupando un chalet y que, precisamente, el hecho de que intentaran ser desalojados por los ahora fallecidos, dos ciudadanos alemanes amigos o conocidos del propietario, fue lo que precipitó este terrible desenlace.

Guardias civiles recaban pruebas en el chalet ocupado donde ocurrió el crimen / Áxel Álvarez

La Guardia Civil podía haber agotado hasta este viernes el plazo de 72 horas que le concede la ley para la puesta a disposición judicial de los dos sospechosos que, como se recordará, permanecieron dentro del chalet 20 horas sin querer entregarse a las autoridades por causas que se desconocen, pese a estar completamente acorralados y sin escapatoria. Tampoco tenían rehenes que pudieran servir de parapeto para evitar la actuación policial. Según una fuente judicial, los detenidos no han confesado los dos crímenes, de hecho, se negaron a declarar tanto en sede policial como judicial. Ante esta situación, pero con las pruebas como principal argumento de la acusación pública, se acordó el ingreso de ambos en prisión. Por ahora se desconoce cuándo se procederá a realizar la construcción de los hechos, tal y como exigen la ley del Jurado, aunque no colaboren los dos supuestos autores del doble crimen.

Se da la circunstancia de que los detenidos carecían de antecedentes penales aunque sí policiales. Así lo explicó el alcalde de Elche, Pablo Ruz, la misma tarde de la detención, en un tono airado en el cual cargó contra la laxitud de las leyes y de quienes tienen la obligación de aplicarlas porque los supuestos autores del doble crimen habían sido detenido en tres ocasiones desde el pasado mes de octubre por agentes de la Policía Local de Elche o de la Guardia Civil. En las tres ocasiones habían sido puestos en libertad, algo que el regidor no entiende.

El chalet donde ocurrieron los hechos / Áxel Álvarez

Camí del Molar

La Guardia Civil detuvo a ambos el martes sobre las 14 horas después de una tensa espera que comenzó 20 horas antes, cuando se conoció el crimen a través de una llamada al "112" alertando de una pelea que se estaba produciendo en las inmediaciones del Camí del Molar. Al llegar allí los agentes encontraron dos cadáveres en la acera, muy cerca de un vehículo en el que se sospecha que querían llevarse los cuerpos para deshacerse de ellos, según el testimonio de una vecina que pasó por el lugar. Al verse descubiertos de forma accidental por esta persona y escuchando las sirenas de la Policía Local que se acercaban decidieron refugiarse en la vivienda. Pese a los requerimientos policiales para que salieran de allí, no lo hicieron y comenzó una tensa noche mientras la Guardia Civil se hacía cargo del caso y solicitaban la presencia de especialistas en la negociación. Todo fue en balde y, finalmente, sobre las 14 horas los agentes decidieron entrar en el chalet donde se encontraban después de comprobar que habían encendido la chimenea, probablemente con el objetivo de deshacerse de pruebas.

Áxel Álvarez

Dos cadáveres y un herido

Los policías que acudieron en un primer momento al lugar no solo encontraron dos cadáveres sino también un herido, un ciudadano alemán que sería amigo de los dos fallecidos y cuyo testimonio fue fundamental para aclarar qué estaba pasando. Las víctimas presentan numerosos golpes, y a falta de la autopsia, se descarta el uso de armas de fuego o blancas. La causa de la muerte sería por politraumatismo.

Áxel Álvarez

Aunque no existe una confirmación oficial y el juzgado de guardia ha decretado el secreto de las actuaciones, las primeras hipótesis sobre lo ocurrido se centran en una ocupación ilegal de la vivienda y en una pelea entre las personas que allí vivían con los dos fallecidos y su compatriota. Estos tres serían conocidos del propietario, pero no se sabe si actuaron de forma voluntaria o pagada para proceder al desalojo. El chalé, según los vecinos, estaba deshabitado, aunque en verano se alquilaba para fiestas, principalmente.