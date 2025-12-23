Doble crimen en Elche: La Subdelegación confirma las muertes a golpes de dos ciudadanos alemanes

La Subdelegación del Gobierno en Alicante ha hecho público este martes un comunicado tras el doble crimen ocurrido en la tarde del pasado lunes en una urbanización de Elche, situada en la playa de El Pinet, en la pedanía de La Marina. La nota dice así: "En relación al presunto homicidio de dos personas en una partida rural de Elche, ayer día 22 de diciembre, la Guardia Civil de Alicante confirma que los hechos ocurrieron hacia las 18,00 horas. Hay dos hombres fallecidos, y un tercero ingresado en el hospital en estado grave, las tres víctimas son de nacionalidad alemana. Los presuntos autores son dos hombres de nacionalidad polaca. Se ha establecido un dispositivo dirigido por la Guardia Civil, para detener a los dos hombres, que se encuentran en el interior de una vivienda en una zona aislada. No hay indicios de que haya armas de fuego. El resto de detalles forman parte de una investigación que se encuentra ahora mismo en curso".

En estos momentos se desconoce cuál sería el móvil del doble crimen, entre personas de distinta nacionalidad, algunas fuentes apuntan a una ocupación de vivienda, que acabaría en una pelea y de ahí en un doble asesinato, pero solo es una hipótesis. Hay un testigo, una mujer, que fue trasladada a un centro hospitalario, que se encontraría fuera de peligro, que puede aclarar lo ocurrido.

Un guaria civil accede al chalé / Áxel Álvarez

Entrega

En estos momentos la Guardia Civil se prepara para el asalto de la vivienda en la que no habría rehenes después de una tensa noche en la cual se ha intentado negociar una entrega sin resultados positivos. Se desconoce los motivos por los cuales los agentes decidieron no acceder a la vivienda, pese a contar desde el primer momento con la autorización judicial. Desde que ha salido el sol, los agentes especializados de la Guardia Civil preparan el acceso a la vivienda. La casa tiene todas las ventanas bajadas y, al parecer, estaría ocupada de forma ilegal, algo que está por confirmar. Sí parece seguro que la pelea que dio el origen a los dos crímenes habría ocurrido muy cerca de ella. Hay varios drones sobrevolando la escena, los guardias civiles visten ya chalecos anibala y se preparan para el asalto final.