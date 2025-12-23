Conmemoración
Jesuitinas celebra sus 75 años de historia en Elche en un acto con más de 400 personas
Directores, profesorado, religiosas, familias y alumnos se dan cita en el centro de congresos para inaugurar un año de celebraciones por el aniversario de esta institución educativa
El Centro de Congresos “Ciutat d´Elx” acogió este lunes por la tarde el acto inaugural del 75 aniversario del Colegio Santa María, Jesuitinas, que reunió a más de 400 asistentes entre directores, profesorado, personal de administración y servicios, religiosas, familias y alumnos. Un evento cargado de emotividad en el que miembros de la comunidad educativa repasaron la trayectoria de la institución en Elche y los principales hitos que han marcado la historia del centro educativo concertado, que en este tiempo ha formado a 74 promociones y un total de 11.500 alumnos.
La encargada de dar la bienvenida a los asistentes fue la actual directora, Marga Durá, quien destacó en su intervención que, a lo largo de estos 75 años, el colegio ha impartido una educación “desde la cercanía, garantizando una educación integral a los alumnos, acompañándoles en su crecimiento personal y de búsqueda de la fe, basada en los valores de la Madre Cándida”, fundadora de la Congregación de las Hijas de Jesús.
Comunidad educativa y memoria compartida
Durante el acto, se proyectaron vídeos con el testimonio de familias que han contado con tres generaciones en el colegio, así como de representantes de la institución en distintas etapas. Además, se reunió a los tres directores de los últimos 25 años en torno a una mesa redonda. En ella también rememoraron momentos clave de la historia del colegio y hablaron de la huella que dejó en ellos su paso por la institución educativa.
Recuerdo de los orígenes
Recordaron la llegada de las Hijas de Jesús a la ciudad, en 1951, su instalación entonces en la Casa de la Condesa de Luna situada en el Huerto de la Barrera y el inicio de esas primeras aulas. En la historia más reciente del centro, entre los acontecimientos que han marcado el presente y futuro del colegio, se encuentran la canonización de la Madre Cándida, fundadora de las Hijas de Jesús, y la creación de la Fundación Educativa Jesuitinas, conformada por 22 colegios. El paso de Congregación a Fundación, según el exdirector Joaquín Ferrández, “fue un reto”, pero también “una visión de futuro y una misión compartida”. En este sentido, agregó que “los laicos somos los que tenemos que dar ahora la nota y somos las Hijas de Jesús”.
Autoridades y cierre del acto
En el acto, presentado por la periodista Marta Nevot, exalumna del centro, también intervinieron, entre otras autoridades: el secretario autonómico de la Conselleria de Educación, Daniel Mc Evoy; la presidenta del Patronato de la Fundación Educativa Jesuitinas, Rosa María Romo; la Superiora Provincial, María del Mar Domínguez; el Obispo de la Diócesis de Orihuela-Alicante, monseñor José Ignacio Munilla; y el alcalde de Elche, Pablo Ruz.
La actuación del coro del colegio puso el broche de oro al evento, tras el cual se sirvió un vino de honor y se inauguró una exposición fotográfica con imágenes de distintas épocas del centro educativo.
