La retirada del fibrocemento del Mercado Central de Elche se retrasa hasta enero

La retirada del fibrocemento del Mercado Central de Elche no comenzará hasta enero y tendrá una duración de tres semanas, según ha informado este martes el bipartito. Esta actuación no es más que una fase dentro de un proceso que avanza lentamente y del que todavía no se ven resultados notables. El Ayuntamiento ha confirmado que será el lunes 19 de enero cuando arranquen estas tareas, que se prolongarán durante al menos tres semanas. De este modo y al tratarse de un material tóxico, las siguientes actuaciones no se podrán empezar hasta mediados de febrero. Esta circunstancia, unida a la de que todo lo realizado hasta ahora no ha sido constructivo sino desmontaje de elementos ya existentes, ha provocado que parte del vecindario observe con recelo cómo el proyecto, que debería concluir a finales de agosto de 2026, apenas deja ver progresos claros. De hecho, ya se asumen retrasos de casi un 40 % en los trabajos.

Desde que las obras comenzaron el 22 de abril, un mes antes de lo previsto por contrato, se han ejecutado trabajos arqueológicos y desmontajes interiores, mientras siguen pendientes nuevas catas arqueológicas imprescindibles para poder iniciar realmente la construcción de lo nuevo.

Retirada de cubierta y bajantes bajo control técnico

Según el bipartito, la intervención de enero se centrará en la cubierta y en algunas bajantes del edificio y consistirá en retirar placas de fibrocemento tipo amianto-cemento, un material peligroso cuya manipulación, según se insiste desde el Ayuntamiento, se realizará “de forma controlada y segura”. Los trabajos estarán a cargo de una empresa especializada y autorizada, que dispone de un Plan de Trabajo con Riesgo de Amianto aprobado por la autoridad laboral competente, cumpliendo la normativa vigente y bajo estrictas medidas de seguridad y control técnico.

Una imagen de hace unas semanas del interior del Mercado Central de Elche / Áxel Álvarez

Un proyecto millonario

La rehabilitación integral del Mercado Central contempla una inversión de 8,8 millones de euros y afecta a unos 3.500 metros cuadrados entre edificio y entorno exterior. El diseño prevé un pavimento que prolongue la idea de espacio abierto y difumine el límite entre interior y exterior. Sin embargo, frente a la planificación oficial, vecinos y comerciantes perciben que las fases se encadenan con demasiada lentitud y temen que la fecha de finalización comprometida acabe deslizándose. La sensación es que, pese a los anuncios, la obra real avanza a cuentagotas.

Así será el nuevo mercado… cuando llegue

El futuro edificio contará con 24 puestos de venta tradicional de unos 15 metros cuadrados, además de zona gastronómica y restauración en los extremos del inmueble. Está previsto que los puestos situados en los pasillos exteriores puedan abrir hacia las calles contiguas y que muchos dispongan de capacidad para trabajar su propio género y ofrecerlo a los clientes dentro del mercado. Todo ello conforma un proyecto ambicioso, pero cuya ejecución prolongada, los continuos ajustes de calendario y las intervenciones previas aún pendientes mantienen en vilo a una parte de la ciudadanía, que ya duda abiertamente de que los plazos se vayan a cumplir.