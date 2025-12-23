Navidad
La UMH ofrece talleres infantiles de educación ambiental en su sede del centro de Elche
La plaça de Baix acoge actividades gratuitas los días 26 y 30 de diciembre y 2 de enero con propuestas creativas y sostenibles
La Universidad Miguel Hernández de Elche ha programado para estas vacaciones de Navidad una serie de actividades dirigidas a niños y niñas en el Aula Plaça de Baix, con el objetivo de fomentar la creatividad y la educación ambiental. Los talleres, organizados por el Área Ambiental y Desarrollo Sostenible, se celebrarán el 26 de diciembre, el 30 de diciembre y el 2 de enero, con entrada gratuita y aforo limitado a la capacidad de la sala.
Entre las propuestas destacan Coronas navideñas sostenibles, Recupera la Navidad, Crea tu botella de la calma navideña y Decora tu bola-mandala navideña, todas ellas pensadas para ofrecer alternativas de ocio educativo durante el periodo festivo en Elche.
Programación del 26 de diciembre
El primero de los talleres será Coronas navideñas sostenibles, que tendrá lugar el 26 de diciembre, en horario de 11 a 13 horas. Esta propuesta busca acercar a los más pequeños a la reutilización de materiales y a la decoración responsable durante las fiestas.
Actividades del 30 de diciembre
Dos días después, el 30 de diciembre, se desarrollará en el mismo espacio y horario, de 11 a 13, el taller Recupera la Navidad, una actividad que invita a redescubrir el espíritu navideño a través de manualidades y dinámicas participativas. Ese mismo día, pero por la tarde, de 17 a 19 horas, se celebrará Crea tu botella de la calma navideña, una propuesta orientada a trabajar la relajación, la concentración y la gestión emocional de los menores en estas fechas tan intensas.
Cita final el 2 de enero
La programación concluirá el 2 de enero, de 11 a 13 horas, con el taller Decora tu bola-mandala navideña, que combina creatividad, color y expresión artística. Todas las actividades tendrán lugar en el Aula Plaça de Baix de la UMH, con acceso libre hasta completar plazas disponibles.
Con esta iniciativa, el Área Ambiental y Desarrollo Sostenible refuerza su apuesta por un ocio infantil responsable, accesible y vinculado a valores de sostenibilidad, creando un espacio de aprendizaje y diversión durante las vacaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Diputación descarta ampliar la carretera de El Hondo en Elche tras la presión ecologista
- Hallan a dos hombres muertos en una calle de una urbanización de La Marina en Elche
- Una pedanía de Elche da con la 'receta' para recordar a su primera farmacéutica
- Elche llora la muerte de un adolescente en un accidente de tráfico
- Las Clarisas de Elche refuerzan la seguridad del monasterio gracias a la venta de dulces
- El TSJ dice que estar empadronado y con tarjeta sanitaria en Elche no evita una expulsión
- Una escultura de 70.000 euros, en bronce y de dos metros sobre la Venida de la Virgen para sustituir la de Salvador Soria en Elche
- Paso adelante en la urbanización en 2026 del entorno del Elche CF: 4,1 millones y cinco meses de obras