La UMH ofrece talleres infantiles de educación ambiental en su sede del centro de Elche

La Universidad Miguel Hernández de Elche ha programado para estas vacaciones de Navidad una serie de actividades dirigidas a niños y niñas en el Aula Plaça de Baix, con el objetivo de fomentar la creatividad y la educación ambiental. Los talleres, organizados por el Área Ambiental y Desarrollo Sostenible, se celebrarán el 26 de diciembre, el 30 de diciembre y el 2 de enero, con entrada gratuita y aforo limitado a la capacidad de la sala.

Entre las propuestas destacan Coronas navideñas sostenibles, Recupera la Navidad, Crea tu botella de la calma navideña y Decora tu bola-mandala navideña, todas ellas pensadas para ofrecer alternativas de ocio educativo durante el periodo festivo en Elche.

Programación del 26 de diciembre

El primero de los talleres será Coronas navideñas sostenibles, que tendrá lugar el 26 de diciembre, en horario de 11 a 13 horas. Esta propuesta busca acercar a los más pequeños a la reutilización de materiales y a la decoración responsable durante las fiestas.

Actividad reciente en el Aula Plaça Baix de la UMH / INFORMACIÓN

Actividades del 30 de diciembre

Dos días después, el 30 de diciembre, se desarrollará en el mismo espacio y horario, de 11 a 13, el taller Recupera la Navidad, una actividad que invita a redescubrir el espíritu navideño a través de manualidades y dinámicas participativas. Ese mismo día, pero por la tarde, de 17 a 19 horas, se celebrará Crea tu botella de la calma navideña, una propuesta orientada a trabajar la relajación, la concentración y la gestión emocional de los menores en estas fechas tan intensas.

Cita final el 2 de enero

La programación concluirá el 2 de enero, de 11 a 13 horas, con el taller Decora tu bola-mandala navideña, que combina creatividad, color y expresión artística. Todas las actividades tendrán lugar en el Aula Plaça de Baix de la UMH, con acceso libre hasta completar plazas disponibles.

Con esta iniciativa, el Área Ambiental y Desarrollo Sostenible refuerza su apuesta por un ocio infantil responsable, accesible y vinculado a valores de sostenibilidad, creando un espacio de aprendizaje y diversión durante las vacaciones.