¿Quieres ser voluntario en Ruanda? La UMH de Elche abre sus bases solidarias

El Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha abierto la convocatoria para participar en el ‘XIII Programa de Voluntariado de Cooperación Internacional al Desarrollo de la UMH en Ruanda 2026’, una iniciativa que permitirá a miembros de la comunidad universitaria colaborar sobre el terreno en distintos proyectos educativos, sanitarios y sociales. La inscripción permanecerá disponible hasta el 20 de enero de 2026 y está dirigida a PDI, PTGAS, Alumni y estudiantado de la UMH.

Como novedad, las plazas se han distribuido en tres estancias con duraciones que oscilan entre un mes y alrededor de 10 días: primera quincena de mayo de 2026, verano de 2026 y segunda quincena de enero de 2027. Todas las acciones se desarrollarán en Ruanda, principalmente en la provincia Norte y en el Hospital de Nemba, espacio clave en la cooperación universitaria.

Dos modalidades de voluntariado

El programa de 2026 se organiza en dos tipos de voluntariado, divididos en tres grupos que trabajarán en distintos periodos. Dos de ellos, previstos para mayo de 2026 y enero de 2027, estarán centrados principalmente en la formación, tanto del personal docente de las escuelas ruandesas como del personal sanitario del Hospital de Nemba, aunque también podrán incorporarse otros proyectos. Cada grupo contará con hasta 6 personas y realizará una estancia aproximada de 10 a 14 días.

El programa de cooperación de la UMH de Elche en Ruanda lleva cada verano a voluntarios al país africano / INFORMACIÓN

Grupo de verano orientado a sensibilización

El tercer grupo, previsto para agosto de 2026, estará enfocado mayoritariamente a la sensibilización y podrá integrar hasta 7 participantes. Su labor principal se desarrollará en el Hospital de Nemba y en cooperativas y entidades locales colaboradoras de la UMH, aunque también podrían intervenir en escuelas si estas lo solicitan. En este caso, la estancia será de cuatro semanas, aproximadamente desde mediados de julio hasta mediados de agosto de 2026, dependiendo de la disponibilidad del programa.

Ámbitos de trabajo y reuniones informativas

Las personas voluntarias desarrollarán tareas vinculadas al refuerzo educativo en distintos centros de la provincia Norte, apoyo y formación al personal sanitario ruandés, así como atención socio-sanitaria a pacientes y familiares. También se incluyen acciones como decoración de aulas y salas de pediatría, archivo de historiales clínicos y otras funciones en el hospital, además de tareas vinculadas a las necesidades de la universidad: coordinación, elaboración de reportajes periodísticos o documentales, cobertura en redes sociales y proyectos de investigación o técnicos.

La convocatoria contempla reuniones informativas online, como la prevista para el 12 de enero a las 15:30 horas. Esta primera sesión será grabada y difundida posteriormente en el canal institucional de Global UMH para quienes no puedan asistir. El acceso común a estas reuniones se realizará a través del enlace: https://meet.google.com/chn-suxu-pno.

Para consultar todos los detalles del programa, requisitos y documentación necesaria, la universidad ha habilitado la web: https://internacional.umh.es/cooperacion-y-voluntariado/voluntariado/voluntariado-en-ruanda/ y el contacto de cooperacion@umh.es para resolver dudas. Con esta convocatoria, la UMH refuerza su compromiso con la cooperación internacional y el desarrollo sostenible, ofreciendo una experiencia formativa, solidaria y transformadora a su comunidad académica.