Elche registra el día de Navidad más lluvioso de los últimos años con hasta 30 litros

Elche amaneció este día de Navidad con frío y lluvia, lo que ha convertido a la jornada en extrañamente rara, sin apenas gente por las calles más que para acudir a las tradicionales comidas del 25 de diciembre donde el caldo, la pelota y el cocido han estado presentes en muchas mesas. La Asociación de Pobladores de Elche ha sido la principal afectada por la adversa climatología porque se ha visto obligada a suspender la inauguración del Belén Viviente que se inauguraba esta mañana, a las 11.30 horas, con el niño Jesús como protagonista.

La borrasca, hasta las 17 horas, había dejado precipitaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado, a lo que se suma que el termómetro no ha superado los 12,3 grados de máxima, aunque la mínima tampoco ha bajado de 8 grados. Para entender la precipitación de este día de Navidad hay que ver que en todo el año hay zonas en las cuales no se han alcanzado ni los 300 litros por metro cuadrado; es decir, el día 25 deja un 10 % de las precipitaciones de todo el año. ¿Dónde ha caído más agua? Prácticamente, en todas las zonas de Elche porque los registros han oscilado entre los 15 litros recogidos en el Camí de la bellotera y los 29,7 de Asprillas, cerca del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola. Precisamente la villa marinera ha tenido precipitaciones también cercanas a estos registros porque en Gran Alacant, por ejemplo, han caído 29 litros por metro cuadrado.

Camp d'Elx

Las lluvias siempre son más copiosas en las pedanías del Camp d'Elx que en el casco urbano. De hecho, en Carrús y en la zona centro se han recogido a estas horas quince litros, mientras en el cauce del Vinalopó son 19,8 litros por metro cuadrado. Prácticamente, lo mismo que en la zona del Sector V, con 19,8 litros mientras que muy cerca de ahí, en el Pla, se han superado los 21 litros por metro cuadrado. Alzabares ha llegado a los 26 litros, Bonavista a los 18 litros y Perleta, a los 24,9 litros, aunque la lluvia seguía cayendo esta tarde para alegría de los agricultores. En Torrellano se han recogido 25,7 litros, mientras que en El Vincle los pluviómetros habían alcanzado los 23,6 litros. En Maitino han sido 19,8 litros. También en el aeropuerto se han superado los veinte litros porque han sido 21,6 litros, algo menos que en el parque empresarial donde se han alcanzado los 22,6 litros. Por encima de los 25 litros también aparece las playas de Elche, con 27,2 litros y la pedanía de Matola, con 25,4 litros con cantidades más importantes. En Crevillent, destacan los 24,6 litros que han caído en San Felipe Neri, un litro menos que en el parque natural de El Hondo, donde la lluvia ha dejado 25,4 litros por metro cuadrado. En la Baia se han rozado los 25 litros (24,9 litros), lo mismo que en Daimés y algo más que en La Foia, donde se ha llegado también a 25,4 litros.

Día de Navidad pasado por agua en Elche / Alex Domínguez

La Venida de la Virgen mira al cielo La meteorología mejorará en la jornada del viernes, de hecho, la previsión es que la lluvia vaya desapareciendo a última hora de la tarde o, en el peor de los casos, en la madrugada del 26 de diciembre. El domingo, que es un día marcado en el calendario ilicitano porque comienzan los dos días de celebración de la Venida de la Virgen, con el guardacosta Francés Cantó como principal protagonista, está previsto a tres días vista una jornada soleada aunque de bajas temperaturas. Un tiempo que no será tan apacible de cara al 29 de diciembre, segunda y última jornada, donde la procesión con la patrona será el momento álgido de la jornada.

En lo que va de año, en Elche, destacan los 384 litros que se han recogido en Balsares, lo que supone más del doble que en las playas de Elche, donde han caído 165 litros. Solo ayer la lluvia supone la sexta parte de todo el registro de 2025. En el barranco de Barbasena, donde este día de Navidad han caído 20,6 litros, se lleva acumulado 332 litros en todo el año, una de las cifras más destacadas. Solo Perleta, con 309 litros; y Bonavista, con 300,4 superan los 300 litros en 2025. Donde menos lluvia se ha recogido en el casco urbano, que suma 167 litros.