Navidad
La lluvia obliga a suspender el Belén Viviente de Elche
Las actividades en el Hort del Xocolater se aplazan hasta el próximo día 27 y durante el fin de semana se podrá asistir a la representación "La matanza de los inocentes"
La lluvia ha obligado a suspender este jueves, 25 de diciembre, la inauguración del tradicional Belén Viviente que protagoniza la Asociación de Pobladores de Elche, según ha informado el Ayuntamiento ilicitano. La apertura de las instalaciones estaba prevista a las 11.30 horas y hasta las 13 horas. El agua ha supuesto una notable decepción para los actores y figurantes que iban a participar en la primera de las actividades. Ahora habrá que esperar al día 27, sábado, para, si el tiempo no lo impide, acercarse al Hort del Xocolater para conocer ésta tradicional representación.
Los horarios de los próximos días del Belén Viviente de Elche son los siguientes:
- 27, 28, 29 de Diciembre: Mañanas (11:00-14:00) y tardes (18:00-21:00). El 28 y 29 incluyen la representación de "La Matanza de los Santos Inocentes".
- 3 de Enero: Tardes (18:00-21:00).
- 4 de Enero: Mañanas (11:00-14:00) y tardes (18:00-21:00).
- 6 de Enero (Reyes Magos): Mañanas (11:30-13:00) con la Adoración.
