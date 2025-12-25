La lluvia obliga a suspender el Belén Viviente de Elche

La lluvia ha obligado a suspender este jueves, 25 de diciembre, la inauguración del tradicional Belén Viviente que protagoniza la Asociación de Pobladores de Elche, según ha informado el Ayuntamiento ilicitano. La apertura de las instalaciones estaba prevista a las 11.30 horas y hasta las 13 horas. El agua ha supuesto una notable decepción para los actores y figurantes que iban a participar en la primera de las actividades. Ahora habrá que esperar al día 27, sábado, para, si el tiempo no lo impide, acercarse al Hort del Xocolater para conocer ésta tradicional representación.

Una imagen del Belén Viviente del pasado año / Áxel Álvarez

Los horarios de los próximos días del Belén Viviente de Elche son los siguientes: