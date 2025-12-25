La pobreza en Elche no descansa en Navidad

La Navidad, que para muchos es sinónimo de mesa compartida, risas y hogares llenos, también deja al descubierto una realidad mucho más dura en ciudades como Elche. Mientras las luces adornan las calles y los escaparates invitan a celebrar, hay familias y personas que viven estas fechas con un nudo en el estómago, no solo por la falta de recursos, sino por la soledad que se hace más intensa en noches como la Nochebuena o el propio día de Navidad.

En ese contexto, la solidaridad se convierte en un gesto imprescindible. ONGs como Cruz Roja o Cáritas redoblan esfuerzos en estas fechas para que nadie se sienta completamente olvidado. No se trata únicamente de aliviar el hambre, sino de ofrecer algo especial, distinto al resto del año: una comida preparada con cuidado, un menú pensado para celebrar, una palabra amable, una felicitación sincera. Es, en definitiva, dar alimento al cuerpo, pero también al corazón.

Desde Cruz Roja Elche, su directora Yolanda López quiso poner en valor el trabajo conjunto que se realiza cada Navidad gracias a la implicación de entidades y personas solidarias. Tal y como ha señalado, “otro año más agradecemos a la Hermandad de la Flagelación y Gloria de Elche por donarnos menús navideños, gracias a los cuales familias en situación de vulnerabilidad pueden tener una cena especial en estas fechas tan señaladas”. Un gesto que se repite año tras año y que marca la diferencia para quienes apenas llegan a fin de mes.

Estos días no son unos días cualquiera. En los proyectos del área de Intervención Social de Cruz Roja se atiende durante todo el año a familias con escasos recursos, pero en Navidad el compromiso se intensifica. “En esta época nos volcamos para que en días tan señalados puedan tener su comida o cena navideña”, explican desde la entidad. Porque saben que una mesa un poco más llena en Nochebuena o en Navidad no es solo una ayuda material, sino un símbolo de dignidad y acompañamiento.

Voluntariado

El papel del voluntariado es clave en este proceso. Son ellos quienes preparan y reparten los menús, quienes reciben a las familias, quienes felicitan las fiestas con una sonrisa sincera. “El voluntariado de Cruz Roja es el que participa en este reparto felicitando las fiestas a quienes citamos para su recogida”, destaca la directora. En total, este año se han repartido 54 menús navideños, 54 oportunidades para que la Navidad tenga un sabor un poco más cálido.

Cáritas, al igual que Cruz Roja, comparte ese mismo espíritu: estar cerca cuando más falta hace. Ambas organizaciones coinciden en que la pobreza no descansa en Navidad y que la soledad se agrava precisamente cuando todo invita a celebrar en compañía. Por eso, su labor no se limita a una entrega puntual, sino a un acompañamiento constante que, en estas fechas, se llena de un cariño especial.

Preparación de los menús por Cruz Roja / INFORMACIÓN

La solidaridad navideña en Elche es, en realidad, un recordatorio de lo que debería ser el resto del año: una ciudad que mira a los ojos de quienes peor lo pasan y no les da la espalda. En cada menú entregado, en cada felicitación, en cada gesto silencioso, se construye una Navidad más humana. Una Navidad en la que, gracias al compromiso de ONGs, voluntarios y entidades solidarias, nadie se sienta completamente solo frente a un plato vacío.