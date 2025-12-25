La pobreza en Elche no descansa en Navidad
Cruz Roja, con la ayuda de la Hermandad de la Flagelación y Gloria, reparte medio centenar de menús entre los más desfavorecidos en Nochebuena
La Navidad, que para muchos es sinónimo de mesa compartida, risas y hogares llenos, también deja al descubierto una realidad mucho más dura en ciudades como Elche. Mientras las luces adornan las calles y los escaparates invitan a celebrar, hay familias y personas que viven estas fechas con un nudo en el estómago, no solo por la falta de recursos, sino por la soledad que se hace más intensa en noches como la Nochebuena o el propio día de Navidad.
En ese contexto, la solidaridad se convierte en un gesto imprescindible. ONGs como Cruz Roja o Cáritas redoblan esfuerzos en estas fechas para que nadie se sienta completamente olvidado. No se trata únicamente de aliviar el hambre, sino de ofrecer algo especial, distinto al resto del año: una comida preparada con cuidado, un menú pensado para celebrar, una palabra amable, una felicitación sincera. Es, en definitiva, dar alimento al cuerpo, pero también al corazón.
Desde Cruz Roja Elche, su directora Yolanda López quiso poner en valor el trabajo conjunto que se realiza cada Navidad gracias a la implicación de entidades y personas solidarias. Tal y como ha señalado, “otro año más agradecemos a la Hermandad de la Flagelación y Gloria de Elche por donarnos menús navideños, gracias a los cuales familias en situación de vulnerabilidad pueden tener una cena especial en estas fechas tan señaladas”. Un gesto que se repite año tras año y que marca la diferencia para quienes apenas llegan a fin de mes.
Estos días no son unos días cualquiera. En los proyectos del área de Intervención Social de Cruz Roja se atiende durante todo el año a familias con escasos recursos, pero en Navidad el compromiso se intensifica. “En esta época nos volcamos para que en días tan señalados puedan tener su comida o cena navideña”, explican desde la entidad. Porque saben que una mesa un poco más llena en Nochebuena o en Navidad no es solo una ayuda material, sino un símbolo de dignidad y acompañamiento.
Voluntariado
El papel del voluntariado es clave en este proceso. Son ellos quienes preparan y reparten los menús, quienes reciben a las familias, quienes felicitan las fiestas con una sonrisa sincera. “El voluntariado de Cruz Roja es el que participa en este reparto felicitando las fiestas a quienes citamos para su recogida”, destaca la directora. En total, este año se han repartido 54 menús navideños, 54 oportunidades para que la Navidad tenga un sabor un poco más cálido.
Cáritas, al igual que Cruz Roja, comparte ese mismo espíritu: estar cerca cuando más falta hace. Ambas organizaciones coinciden en que la pobreza no descansa en Navidad y que la soledad se agrava precisamente cuando todo invita a celebrar en compañía. Por eso, su labor no se limita a una entrega puntual, sino a un acompañamiento constante que, en estas fechas, se llena de un cariño especial.
La solidaridad navideña en Elche es, en realidad, un recordatorio de lo que debería ser el resto del año: una ciudad que mira a los ojos de quienes peor lo pasan y no les da la espalda. En cada menú entregado, en cada felicitación, en cada gesto silencioso, se construye una Navidad más humana. Una Navidad en la que, gracias al compromiso de ONGs, voluntarios y entidades solidarias, nadie se sienta completamente solo frente a un plato vacío.
Acto solidario del IES Pedro Ibarra
El 22 de diciembre, el IES Pedro Ibarra celebró un acto solidario con el objetivo de recaudar fondos para la labor que la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) desarrolla en los conflictos bélicos. Este acto sirvió, además, para sensibilizar al alumnado sobre la importancia de la ayuda humanitaria y el derecho universal a la atención médica.
Como ya es tradicional en este instituto, el último día lectivo antes de las vacaciones navideñas, se celebra un mercadillo en el que el alumnado pone a la venta productos de segunda mano, artesanales o creativos juegos con la única finalidad de recaudar dinero. Tras el mercadillo, se celebra el Pedro Ibarra’s Got Talent donde alumnado y profesorado demuestran sus dotes artísticas en distintas actuaciones.
La mañana termina con una tómbola, donde se rifan productos y servicios que el comercio local, mayoritariamente, ha aportado anteriormente al IES para esta finalidad y a la que este año se ha sumado el Real Madrid C.F. aportando una camiseta. La actividad contó con la participación del alumnado, profesorado, personal del centro y familias, que se implicaron activamente en una jornada dedicada a la solidaridad y la concienciación social.
"La jornada de ayer fue todo un éxito, superando la cantidad recauda en años anteriores. Junto a la chocolatada que el AFA celebró unos días antes, la recaudación total asciende a 3.900,45 euros", explican en un comunicado. Esta no ha sido la única iniciativa solidaria que ha realizado el IES, a lo largo de este mes, se ha realizado una campaña de recogida de leche y de productos de higiene personal a favor de Cáritas. Campaña que se lleva realizando desde hace varios años. Desde el IES Pedro Ibarra Ruiz se agradece la colaboración de todas las personas que han participado y contribuido al éxito de esta iniciativa, que por segundo año, cuenta con un mensaje de apoyo al esfuerzo del alumnado por parte de la cantante Rozalén. Esta iniciativa refuerza el papel de la comunidad educativa en la promoción de valores solidarios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan a dos hombres muertos en una calle de una urbanización de La Marina en Elche
- El TSJ dice que estar empadronado y con tarjeta sanitaria en Elche no evita una expulsión
- Una pedanía de Elche da con la 'receta' para recordar a su primera farmacéutica
- Doble crimen en Elche: La Guardia Civil confirma dos atrincherados de origen polaco, pero sin rehenes
- Doble crimen en Elche: La Guardia Civil negocia en polaco mientras crece la tensión
- Los supuestos autores del doble crimen en Elche habían sido detenidos tres veces desde octubre
- Las Clarisas de Elche refuerzan la seguridad del monasterio gracias a la venta de dulces
- Una escultura de 70.000 euros, en bronce y de dos metros sobre la Venida de la Virgen para sustituir la de Salvador Soria en Elche