"Me marcho con la cabeza alta": El ex alcalde Carlos González deja su acta de concejal del PSOE en Elche

Carlos González deja su acta como concejal del PSOE y cierra su etapa en la política municipal después de haber sido alcalde de Elche ocho años y dos como edil en la oposición. El ex regidor ilicitano, que gobernó la ciudad entre 2015 y 2023, ofreció este viernes una rueda de prensa en la sede de la calle General Cosidó arropado por el secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Alicante, Alejandro Soler, y por el actual portavoz socialista en el Ayuntamiento, Héctor Díez, a quien señaló como el nuevo liderazgo del proyecto socialista en la ciudad, sin que hasta la fecha haya una fecha en el horizonte para las primarias.

González explicó que la decisión ha sido comunicada previamente a la Comisión Ejecutiva Municipal y a la dirección del partido, y que esta misma mañana ha registrado formalmente su renuncia como concejal en el Ayuntamiento de Elche. Con este gesto, pone punto final a una trayectoria que, según subrayó, culmina “con serenidad, de manera natural y sin ningún desencadenante concreto”, para centrarse de nuevo en el ejercicio de su profesión como abogado “dentro de la absoluta legalidad y normalidad”, tras las preguntas de los periodistas sobre si su renuncia se debía a incompatibilidades del cargo público con su ejercicio profesional.

"Me marcho con la cabeza alta"

“Me marcho como llegué, con la cabeza alta, con el cariño y el afecto de mis compañeras y compañeros, y con el orgullo de haber representado al Partido Socialista y a la ciudad que me vio nacer”, señaló. González mostró su orgullo por haber sido el quinto alcalde democrático socialita y que ha dejado un "legado político y social" que sigue marcando el rumbo de la ciudad.