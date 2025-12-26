Miguel Serna tras saber que será concejal del PSOE en Elche: "Es un reconocimiento a 30 años de militancia"

Después de siete años como jefe de Gabinete de Alcaldía en Elche durante el gobierno de Carlos González, y tras quedarse a las puertas de entrar en la corporación municipal en 2023, Miguel Serna celebró este viernes que será el próximo concejal del PSOE en sustitución del ex alcalde tras comunicar su marcha por asuntos profesionales.

Reconocía a INFORMACIÓN que esta nueva etapa es un reconocimiento a su trayectoria de casi tres décadas de militante y a su trabajo dentro del partido tomando responsabilidades orgánicas. "Veo una oportunidad para contribuir al proyecto socialista desde la oposición", señalaba a este diario horas después de que el ex regidor comunicase en una convocatoria en General Cosidó las razones de su marcha.

El futuro edil respeta el paso atrás de González porque cree supone el cierre de un ciclo y aunque no estaba claro si se iba a dar esta situación entendía que podía ser una posibilidad. Serna, que ha sido hombre de entera confianza de Carlos González, ya que en agosto de 2016 se convirtió en Jefe de Gabinete tras dejar el puesto Vicente Díaz Boix, defendió su trayectoria política no sólo como alcalde si no también como portavoz municipal y diputado nacional con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "Nadie duda de que seguirá aportando al proyecto socialista”, señaló.

Toma de posesión

Lo que todavía es una incógnita es cuando tendrá lugar la toma de posesión del nuevo edil, ya que una hipótesis es que pueda formar parte de la bancada socialista en enero. Eso sí, todo dependerá del procedimiento administrativo y de la voluntad del Ejecutivo local de PP y Vox de convocar un pleno extrardinario, primero, para dar cuenta de la renuncia de González antes de la primera sesión ordinaria del 2026. Si no es así, se incorporaría en febrero.

Recorrido

Serna formó parte de la candidatura socialista en las pasadas elecciones municipales ocupando el número 13 aunque no era la primera vez que concurría ya que en los comicios de mayo de 2015 se quedó en el número 11 por unas fechas en las que ejercía como secretario de política institucional de la agrupación ilicitana. Se afilió a las Juventudes Socialistas en 1996 y en 1998 entró en el PSOE de Elche. Además, fue el coordinador del comité electoral a nivel local en las elecciones generales de 2016.

Ahora, que volvería a la primera línea desde la oposición, admite que le ha pillado prácticamente por sorpresa que la renuncia se produjera en estas fechas aunque tiene una idea clara: ser útil allí donde el partido lo considere necesario. “Mi objetivo es aportar todo lo que esté en mi mano para ayudar a que el PSOE vuelva a gobernar Elche", remarcando que se pone a disposición del grupo municipal y de la dirección política para trabajar desde la oposición "de manera rigurosa y constructiva". Por ahora cuenta que se toma esta nueva etapa "con ilusión y esperanza".

Dedicación

Respecto a su dedicación como concejal, Serna aclara que su intención es compatibilizar el cargo con su actual labor docente, ya que es profesor en ciclos de Formación Profesional de enseñanzas artísticas y coordinador de ciclos formativos en el instituto Misteri d'Elx, un trabajo que desea mantener y entiende que por cuestión de horarios podría cuadrarlo con su papel dentro del grupo municipal. “Más adelante hablaremos de las dedicaciones, pero mi voluntad es seguir ejerciendo como profesor”, recalca.

Funciones

Preguntado sobre las áreas en las que podría aportar más, teniendo en cuenta su perfil profesional como asesor financiero, insiste en que todavía no se han concretado funciones. “No hemos tenido ocasión de hablar de cometidos concretos".Por ahora manifiesta que se incorporará a la dinámica del grupo cuando se reanude la actividad tras las fiestas de Navidad.