Detenido en el aeropuerto un estafador que se apoderó de 180.000 libras gracias a una orden de búsqueda internacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a un varón, de 48 años de edad, buscado por las autoridades de Reino Unido por un delito de estafa. El presunto autor fue detenido cuando pretendía salir del país en avión. El país reclamante, dictó una Orden Internacional de Detención que fue puesta en conocimiento de la Policía Nacional de Alicante a través del Grupo de Fugitivos Internacionales de la Comisaría General de Policía Judicial, tras tener sospechas de que el fugitivo podría estar residiendo en la provincia de Alicante.

Por ello, los investigadores iniciaron las pesquisas de localización del reclamado, averiguando que se encontraba residiendo en la localidad de Orihuela Costa y tras establecer un dispositivo policial fue localizado y detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche cuando se disponía a coger un vuelo.

Los hechos por los que era buscado fueron cometidos en el Reino Unido en los años 2018 y 2022. El fugitivo, se hacía pasar por instalador de cocinas y baños. Utilizaba logotipos de empresas sin autorización para aparentar profesionalidad y ganarse la confianza de los clientes. Tras ofrecer presupuestos y cobrar importantes cantidades por adelantado, no realizaba los pedidos ni las obras acordadas, poniendo excusas y retrasando los trabajos. Las víctimas nunca pudieron recuperar las cantidades abonadas, ya que aunque afirmaba haber devuelto el dinero, los reembolsos nunca se efectuaron. En total, habría defraudado cerca de 180.000 libras esterlinas a numerosos clientes. Al cambio son algo más de 202.000 euros.

Agentes en el aeropuerto de Alicante-Elche / Áxel Álvarez

Intercambio

"Por estos hechos el detenido podría enfrentarse a una pena máxima de hasta diez años de prisión en Reino Unido", explica el comunicado oficial. Gracias al intercambio de información y la eficacia de la coordinación entre Autoridades policiales de otros países y Policía Nacional se pudo llevar a cabo la detención de esta persona.

El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional en Madrid, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición. El aeropuerto es un filtro para la detección de delincuentes de todo tipo, por lo cual precisa de más de un centenar de agentes para garantizar la seguridad y localizar a sospechosos o bien delincuentes buscados, como es el caso, con órdenes internacionales de detención..