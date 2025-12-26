Elche saca a la venta 12.000 sillas para la Cabalgata del 5 de enero

El Ayuntamiento de Elche, ha puesto un total de 12.373 sillas en alquiler para presenciar la Cabalgata de los Reyes Magos del próximo 5 de enero. La edil de Festejos, Inma Mora, ha anunciado que el alquiler online de la mitad de las localidades comenzará el viernes 2 de enero a partir de las 10:00 horas a través de la plataforma vivaticket.com, mientras que el alquiler presencial de la otra mitad se realizará los días 3 y 4 de enero en diferentes ubicaciones de la ciudad.

Las sillas presenciales podrán adquirirse en la Plaza dels Algeps, para los tramos de Avenida de Novelda y Jorge Juan, y en el Paseo de la Estación para el resto del recorrido, que incluye Reina Victoria, Plaza de Baix, Corredora, Puente Ortices, Puerta de Alicante, Maestro Albéniz y Diagonal del Palau. Los horarios serán de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas ambos días.

Colas para la Cabalgata de 2025 en Ximeneas / Áxel Álvarez

Tramo azul

Además, como ya se hizo en años anteriores, la cabalgata contará con un tramo azul, una parte del recorrida donde la música no sonará para aquellos niños y personas con discapacidad intelectual o espectro autista a los que los estímulos y ruidos pueden llegar a estresar.

Las sillas para el tramo azul del recorrido se podrán adquirir en los Cines Odeón el 3, 4 y 5 de enero

Esta zona del recorrido se localizará al inicio de la cabalgata en la avenida de Novelda y el alquiler de sillas para el tramo, se realizará en los Cines Odeón el sábado 3 de enero por la tarde y el domingo 4 de enero en horario de mañana y tarde. El mismo día 5, en los Cines Odeón, se pondrán a la venta las sillas sobrantes de 10:00 a 13:00 horas. Mora ha recordado que para adquirir una silla en este tramo azul será necesario solicitar una acreditación en la concejalía de Discapacidad situada en la calle Alfonso XII número 16. Inma Mora dijo que cada silla tendrá un precio de 1,5 euros y se alquilará un máximo de 10 localidades a cada comprador.

Contrato

El Ayuntamiento de Elche ha ofertado por primera vez a una empresa una adjudicación directa por 130.000 euros para que asumiera todos los gastos derivados de los actos de Reyes Magos, desde el Campamento Real que se montará del 3 al 5 de enero, hasta la espectacular Cabalgata, que tendrá lugar la tarde de este último día. La portavoz y concejal de Festejos, Inma Mora, explicó que por primera vez se agrupan en un único contrato todas las actividades y que, por las particularidades del mismo, la ley permite una adjudicación directa a una empresa previamente buscada con este fin.Hasta ahora se hacían contratos troceados según la actividad: Campamento Real en la Torre de Vaillo, carrozas de la Cabalgata, espectáculos, contratación de ballets, de bandas de música, vestuario, boato de sus Majestades...

Talleres de atxes

El Ayuntamiento de Elche también ha informado este viernes que ha organizado diferentes talleres de ‘atxes’ con motivo de la llegada de los Reyes Magos de Oriente. Una actividad organizada por distritos, con la que enseñar a pequeños y mayores una tradición basada en la quema de ‘atxes’, unas antorchas realizadas con elementos provenientes de la poda de los huertos de palmeras, para guiar a sus Majestades la noche del día 5 de enero.

El Belén Viviente abre este sábado Tras la desilusión que supuso no inaugurar el pasado día de Navidad en Belén Viviente de Elche, donde se iba a escenificar el nacimiento del Niño Jesús, la Asociación de Pobladores tiene previsto abrir estos próximos tres días en el Hort del Xocolater. Los horarios del 27, 28 y 29 de diciembre serán de mañanas de 11 a 14 horas y de tardes, de 18 a 21 horas. El día 29 está previsto un evento especial. También se escenificará la Matanza de los Inocentes. El Belén Viviente volverá a abrir sus puertas los días 3 y 4 de enero, en horario de 11 a 14 horas y, finalmente, el 6 de enero, de 11:30 a 13:00 horas con la llegada de los Reyes Magos. La entrada es gratuita.

Unos talleres educativos y gratuitos dirigidos a toda la familia, para confeccionar estas particulares antorchas en la que se utilizan palmas secas, fibras vegetales de los troncos de palmeras y cuerdas de esparto. La edil Loli Serna, destacó la importancia de “compartir y preservar una tradición muy ilicitana, además de conocer su origen e historia entre mayores y pequeños”.

Habrá talleres de atxes del 2 al 5 de enero y será necesaria inscripción previa a través de los responsables de distritos

La iniciativa se llevará a cabo del 2 al 5 de enero y será necesaria inscripción previa a través de los responsables de distritos. El 2 de enero la actividad se llevará a cabo en la Torre del Gall de la Hoya a las 16.30 horas (666059563), el día 3 en la Plaza de María Auxiliadora de Algoda a las 11.00 horas (677852014) y a las 17.00 en el centro Cívico de Jubalcoy (634996475).

El día 4 los talleres se celebrarán en el Huerto de Travalón a las 11.00 (inscripción libre) y en el Centro Social de Las Bayas a las 18.00 (613113923), mientras que el día 5 será a las 11.30 en el Centro Cívico de La Galia (634996475). Asimismo, los días 4 y 5 de enero se instalarán puestos de atxes en la Glorieta en horario de 08.30 a 20.00 horas y este año como novedad también en Torre Vaillo.