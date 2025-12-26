Más alumbrado y seguridad frente a incendios en el polígono IN-2 de Santa Pola

El polígono IN-2 de Santa Pola mejorará su estética y la seguridad frente a incendios. El Ayuntamiento está ejecutando cinco actuaciones en el principal enclave industrial de la villa marinera para que gane en presencia gracias a una subvención de más de 283.000 euros del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (IVACE).

Tal y como expone wel concejal de Industria, Joaquín Lozano, la idea es conseguir una regeneración paisajística y ambiental del polígono mejorando la zona verde del boulevard central, que se ha limpiado y desbrozado, y se está instalando una malla antihierbas que irá cubierta por una capa de pavimento de arena de albero.

Directorio de empresas del polígono IN-2 de Santa Pola / INFORMACIÓN

Por otro lado, el Ayuntamiento va a instalar alumbrado solar en el entorno del parque de calistenia que ya se instaló en 2024 en el boulevard central, con luminarias solares de 50 vatios que mejorarían la seguridad en la zona cuando cae la noche. De igual modo, se ha proyectado un incremento del número de hidrantes para que, en caso de emergencia, los servicios de bomberos tengan mayor facilidad para conectar con las tomas de agua en las bocas de incendio, situadas de tal forma que la máxima distancia medida en recorrido real horizontalmente no supere los 100 metros de longitud.

Aceras

En ese lavado de cara del polígono también se contempla una mejora de las aceras para su adaptación a la normativa de accesibilidad, eliminándose, así, las barreras arquitectónicas, de la misma forma que se van a eponer y sustituir las señales viales en mal estado.

Estos trabajos se unen a los realizados el año pasado para mejorar las infraestructuras del polígono industrial, entre las que destacaron la instalación de nueva señalización en los accesos por la carretera CV-865 o los directorios de empresas.

Reforma de aceras en el polígono de Santa Pola / INFORMACIÓN

A tres kilómetros

Este polígono se sitúa a menos de tres kilómetros del núcleo urbano de Santa Pola y lleva funcionando desde 1989. Ya en 2019 se aprobó una moción para crear una comisión de trabajo formada por empresarios, técnicos y grupos municipales con el fin de sacar provecho de los espacios industriales. Y el primer paso para ello era realizar un diagnóstico de las principales deficiencias del entorno para poder ofrecer, después, alternativas a empresas competitivas que vean en Santa Pola un nicho de mercado.

Hasta hace un lustro cerca del 40% de las más de 200 naves del IN-2 eran almacenes, el 14 por ciento pesquerías o empresas de congelados; el 13 por ciento industria del sector naval y pesquero, mientras que al mismo nivel se encuentran las mercantiles automovilísticas y talleres mecánicos. La carpintería es otra de las patas, representada en el 9 por ciento, y apenas hay empresas relacionadas con el mundo del calzado y sectores tecnológicos, según se desprendía entonces del directorio de empresas diseñado por la Concejalía de Industria