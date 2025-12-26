La Venida de la Virgen suspende el hallazgo y la romería que abren sus fiestas en Elche

La Sociedad Venida de la Virgen ha decidido este viernes suspender los actos matutinos con los que abría sus fiestas el próximo domingo, 28 de diciembre. El motivo no es otro que la inestabilidad atmosférica, que anuncia lluvias a lo largo de toda esa jornada. De este modo, la playa del Tamarit, en el linde entre los términos municipales de Santa Pola y Elche, no acogerá la recreación del hallazgo del arca conteniendo la imagen de la patrona y el consueta que inspira al Misteri y donde el guardacostas Francesc Cantó tenía todo el protagonismo. El personaje iba a ser interpretado por vez primera por Claudio Guilabert, a la sazón concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Elche, después de que el jinete titular decidiera dejar paso a otro miembro del equipo de la Venida que prepara todo el año este acto.

Un acto que como es tradicional tiene lugar al alba y congrega a cientos de ilicitanos, que aguardan de forma paciente, pese a las bajas temperaturas, el momento en el cual el jinete descubre el arcón y, al abrirlo en la orilla, se sorprende con la imagen y la leyenda inscrita en la tapa de madera: "Soc per Elig". Consecuentemente, tampoco habrá romería hasta Elche, como era tradicional ni misa de campaña que tenía lugar antes de comenzar el recorrido por el camino viejo y en el cual participaban cientos de ilicitanos. De hecho, la Venida de la Virgen esperaba una respuesta aún más masiva este año al coincidir la celebración con la festividad del domingo.

Este año no habrá romería / Áxel Álvarez

La Sociedad Venida de la Virgen sí trasladará su imagen el día 27 hasta el Huerto de Puertas Encarnadas donde desde las 20 horas y hasta la una de la madrugada se podrán acercar los ilicitanos para venerar a la imagen. También en esta ubicación tendrá lugar la misa de campaña a las 8 horas que, habitualmente, se desarrollaba en Santa Pola. La Casa de la Virgen permanecerá abierta el día 28 hasta las dos de la tarde. Una hora más tarde debería tener lugar la carrera que lleva a Cantó desde allí hasta las puertas del Ayuntamiento de Elche para rememorar la cabalgada que realizó para anunciar el hallazgo a las autoridades locales. La insólita carrera, que reúne a miles de ilicitanos en las calles, desde el Raval a la Casa Consistorial, está en el aire, al igual que el traslado de la imagen de nuevo a la basílica en otra representación más en la que participarían actores representando al antiguo concejo de la villa.

Accesos

Para el domingo se esperan fuertes lluvias en toda la provincia que, sumadas a las precipitaciones de este día de Navidad, obligaban a tomar esta decisión. Este viernes, responsables de la Venida de la Virgen habían acudido al lugar para ver cómo se encontraban los accesos tras el paso de la borrasca y, lo que era más importante, qué estado presentaba la orilla donde se realiza la representación.

Además, el estado de los caminos de acceso tampoco eran los más recomendables. ¿Qué pasará con la tradicional carrera de Cantó y con el traslado de la imagen desde el huerto de Puertas Encarnadas hasta la basílica de Santa María?. Nadie lo sabe a esta hora y va a depender de la evolución del tiempo. Los actos del lunes 29 de diciembre, con la Procesión de la Patrona, se mantienen tal y como estaba previsto.