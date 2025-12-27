La Navidad vuelve a nacer en Elche

Los pajarillos revolotean en el Parque Municipal de Elche en la serenidad habitual un sábado por la mañana y, de repente, a escasos metros suena una música entre lo celestial y lo épico. El Belén Viviente, como si también hubiera esperado su particular milagro navideño, abrió finalmente este 27 de diciembre tres días después de que las familias se juntasen en las casas para celebrar la Nochebuena. Tras la suspensión del pasado 25 de diciembre a causa del tiempo, que obligó a cerrar el recinto de l’Hort del Xocolater, el sol acompañó por fin el arranque de esta nueva jornada, devolviendo al pulmón del Palmeral una de las citas más queridas, y que además cumple 45 ediciones.

Cuando dieron las 11 horas decenas de personas aguardaban al otro lado de la entrada para disfrutar de esa escena inicial que no podía ser más reconocible. La Virgen María, San José y el Niño avanzaban hacia Belén preguntando posada, mientras el público, repartido a lo largo del recorrido, seguía con atención el diálogo con Herodes en el campamento levantado por la Asociación Histórico Artística de Pobladores. La teatralización, cuidada al detalle pese a los contratiempos, devolvía al visitante a un tiempo remoto en el que la historia sagrada y la recreación histórica se funden en un mismo relato, que se puede palpar hasta el Día de Reyes.

Villancicos

Minutos después, al llegar al portal, las voces de varias mujeres de la Coral Amics Cantors comenzaron a entonar villancicos a escasos metros del pesebre. Lo curioso es que la organización cuenta con la participación de una decena de familias que se han ofrecido voluntarias para encarnar a la Sagrada Familia con sus bebés, un dato que refleja el arraigo y la implicación social de la iniciativa. “Son familias ilicitanas que tienen un bebé, normalmente buscamos que sea de menos de un año”, explica Lucía Ortega, presidenta de Pobladores, que asistió a la inauguración vestida como una vecina más del poblado, junto a la concejala de Festejos, Inma Mora. Refería, además, que lo bonito es que apenas les ha hecho falta moverlo por redes sociales porque eran las propias parejas las que escribían ofreciéndose, e incluso hay quienes repiten experiencia con sus recién nacidos.

Cada jornada se organiza por turnos, con una familia distinta por la mañana y otra por la tarde, lo que permite repartir la experiencia y garantizar el bienestar de los más pequeños. Aunque algunas de las familias tienen vínculo con la asociación, la mayoría no pertenece a la entidad. De la misma forma, hay más de un centenar de personas implicadas en que todo salga bien, y aunque suele haber de media una treintena de socios interpretando sus papeles como actores y figurantes, también hay quienes se ofrecen sólo al montaje y desmontaje, y más en circunstancias como la de este 2025 en las que han tenido que desplazar elementos para cobijarlos mejor frente a la amenaza de lluvia. Aún y así, hay atrezzo que se ha reforzado frente a las inclemencias y desde el colectivo no lamentan daños materiales.

Varios oficios tradicionales representados en el poblado / Matías Segarra

Novedades

Más allá de la escena central del Nacimiento, ubicada a espaldas de la basílica de Santa María, el Belén Viviente presenta este año varias novedades. Una de las más visibles es la mejora de la herrería, con una fragua más trabajada, y el refuerzo de la zona infantil. “Hemos subido la actividad. Antes eran solo manualidades, ahora tenemos talleres de tote bags y otras propuestas que le dan un plus”, señalan desde la asociación. También se ha transformado la antigua taberna en un espacio de hierbas y digestivos, pensado para hacer más agradable la visita en los días festivos.

Especial atención merece la zona de talleres artesanos, inaugurada el año pasado y consolidada en esta edición donde se ponen en valor oficios donde se elaboran velas artesanales, cuero o esparto en un intento deliberado de rescatar labores de antaño y mostrarlas al público.

Zona romana

Los visitantes se quedaron prendados con la zona romana, muy próxima a la casa de la Fundación Mediterráneo, que este año incorpora un mayor protagonismo femenino. En cuanto a las representaciones y talleres, eso sí, están supeditados al estado del terreno y a la previsión meteorológica ya que se han formado charcos y hay partes embarradas que obligan a adaptar ubicaciones y horarios.

Entre los actos más esperados figura la representación de la matanza de los Santos Inocentes, prevista para el día 29 con cuatro pases, dos por la mañana y dos por la tarde. En el primer pase se mantiene la colaboración con un grupo aragonés que acompaña la huida del Niño con una tamborada, un detalle que se ha convertido en tradición en los últimos años. También están programados talleres de juegos romanos, espectáculos de gladiadores, formaciones del ejército romano y la fábula del herrero, además de incorporarse la figura nueva del pregonero, concebido como un “noticiario” que informa al pueblo de lo ocurrido y de lo que está por venir, con un tono cómico y cercano.

Asamblea del pueblo

Para ganar en credibilidad, y si el tiempo lo permite, este domingo por la tarde se celebrará también una asamblea del pueblo para mostrar cómo se realizaban antiguamente los censos y las votaciones, acercando al público a la organización social de la época.

Tras días de cancelaciones, la apertura no solo recupera una actividad cultural, sino que devuelve a Elche una de sus imágenes más reconocibles de la Navidad, con familias paseando entre palmeras, niños observando con asombro las escenas y voluntarios que, con paciencia y entusiasmo, sostienen una tradición que sigue creciendo.

Horarios

El belén viviente abrirá este sábado, domingo y lunes, 29 de diciembre, de 11 a 14 horas y de 18 a 21horas. El 3 de enero la apertura será solo por la tarde de 18 a 21 horas mientras que el 4 de enero será por la mañana de 11 a 14 hiras. El martes 6 de enero, Día de Reyes, se pondrá el broche de 11.30 a 13 horas.