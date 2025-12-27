Suspendida la carrera de Cantó por la previsión de fuertes lluvias

La inestabilidad meteorológica vuelve a alterar el calendario de una de las tradiciones más arraigadas de Elche. La Sociedad Venida de la Virgenha decidido suspender la carrera de Cantó y la romería posterior, previstas para este domingo, 28 de diciembre, ante la previsión de fuertes lluvias durante toda la jornada. La decisión fue tomada pasadas las 22 horas de este sábado.

La decisión afecta tanto a los actos matutinos como a los programados por la tarde. En primer lugar, ya el pasado viernes se acordó cancelar la representación del hallazgo de la Virgen en la playa del Tamarit. Este acto, que tradicionalmente se celebra al alba, escenifica el descubrimiento del arca que contenía la imagen de la patrona y el consueta que inspira el Misteri, con el guardacostas Francesc Cantó como figura central.

Cantó tendrá que esperar

Este año, además, el papel de Cantó iba a ser interpretado por primera vez por Claudio Guilabert, concejal del PP que otros años participaba como suplente y llevaba meses preparándose para el cargo tras la decisión del jinete titular de ceder el testigo a otro miembro del equipo de la Venida. La suspensión ha impedido, por tanto, que se desarrollara un acto que cada año congrega a cientos de ilicitanos, que desafían las bajas temperaturas para presenciar el momento en el que el jinete abre el arca en la orilla y descubre la imagen con la inscripción “Soc per Elig”.

Como consecuencia directa de esta cancelación, tampoco se celebrará la tradicional romería desde la playa hasta Elche con lo cuál lo único que se mantiene en pie es una misa de campaña a las 8 horas desde la recién rehabilitada Casa de la Virgen en el huerto de Puertas Coloradas donde este mismo sábado está siendo venerada la imagen peregrina hasta la una de la madrugada. De igual forma, la Maredéu permanecerá expuesta durante toda la mañana del domingo, hasta las 14 horas para que los fieles puedan visitarla.

Acompañamiento en la basílica

La jornada concluirá con la Bienvenida a la Virgen en la basílica de Santa María. A las 18 horas se ha convocado a los ilicitanos a acompañar a la patrona en este acto, que se mantiene en el programa siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Desde la Sociedad Venida de la Virgen han subrayado que la prioridad ha sido garantizar la seguridad de participantes y asistentes ante un episodio de lluvias que se anuncia persistente, apelando a la comprensión de la ciudadanía ante una decisión tomada por prudencia.