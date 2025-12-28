Vandalizan el busto del cardenal Herrera en Elche

El busto del cardenal Herrera, fundador de la Universidad CEU Cardenal Herrera se encuentra vandalizado desde hace algunos días. Algún desconocido ha pintado sus labios de color rosa, como se observa en la imagen.

El busto del cardenal Herrera / M. Alarcón

La escultura fue inaugurada el pasado 5 de diciembre coincidiendo con la inauguración de la tercera sede en Elche de la institución académica, que apunta a la construcción de dos edificios más en los próximos años. La escultura fue inaugurada en la Replaceta de les Barques, muy cerca de la primera sede que el CEU tiene en la ciudad desde 1995.