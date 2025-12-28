Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vandalizan el busto del cardenal Herrera en Elche

La escultura aparece con los labios pintados de rosa

El busto se encuentra en la Replaceta de les Barques

El busto se encuentra en la Replaceta de les Barques / M. Alarcón

M. Alarcón

M. Alarcón

El busto del cardenal Herrera, fundador de la Universidad CEU Cardenal Herrera se encuentra vandalizado desde hace algunos días. Algún desconocido ha pintado sus labios de color rosa, como se observa en la imagen.

El busto del cardenal Herrera

El busto del cardenal Herrera / M. Alarcón

La escultura fue inaugurada el pasado 5 de diciembre coincidiendo con la inauguración de la tercera sede en Elche de la institución académica, que apunta a la construcción de dos edificios más en los próximos años. La escultura fue inaugurada en la Replaceta de les Barques, muy cerca de la primera sede que el CEU tiene en la ciudad desde 1995.

