Vandalizan el busto del cardenal Herrera en Elche
La escultura aparece con los labios pintados de rosa
El busto del cardenal Herrera, fundador de la Universidad CEU Cardenal Herrera se encuentra vandalizado desde hace algunos días. Algún desconocido ha pintado sus labios de color rosa, como se observa en la imagen.
La escultura fue inaugurada el pasado 5 de diciembre coincidiendo con la inauguración de la tercera sede en Elche de la institución académica, que apunta a la construcción de dos edificios más en los próximos años. La escultura fue inaugurada en la Replaceta de les Barques, muy cerca de la primera sede que el CEU tiene en la ciudad desde 1995.
Suscríbete para seguir leyendo
- Denuncian a un pescador de Santa Pola con 112 kilos de gamba roja que no pasaba los controles de la lonja
- Investigan a un zapatero de Elche en una causa por fraude al IVA por 44 millones
- Hallan a dos hombres muertos en una calle de una urbanización de La Marina en Elche
- El TSJ dice que estar empadronado y con tarjeta sanitaria en Elche no evita una expulsión
- María José Martínez: «Vemos niños con 12 años que no saben leer y que en poco tiempo avanzan»
- Una pedanía de Elche da con la 'receta' para recordar a su primera farmacéutica
- Elche registra el día de Navidad más lluvioso de los últimos años con hasta 30 litros
- Doble crimen en Elche: La Guardia Civil confirma dos atrincherados de origen polaco, pero sin rehenes