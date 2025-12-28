Cantó y la patrona de Elche se encuentran en Santa María

Una basílica de Santa María llena hasta la bandera y un espíritu de unión por las tradiciones. Elche hoy vivió una jornada atípica por no poder celebrar como esperaba las fiestas esperadas de la Venida de la Virgen. Hoy debía ser la romería y la carrera de Cantó y ambos acontecimientos se suspendieron por una amenaza de fuertes lluvias que finalmente no terminó dándose en la ciudad en las horas en las que estaban programados los actos. Si bien, el momento más esperado del día fue la bienvenida a la patrona en el templo sagrado después de haber estado casi 24 horas venerándose en la casa del huerto de Puertas Coloradas.

Traje

El reverendo José Luis Robledano dio la bienvenida a la Maredéu mientras la imagen vicaria, en el porta arcas, se abría paso por el pasillo central y delante Francesc Cantó representaba la dicha de una ciudad por el hallazgo de la patrona. El concejal, Claudio Guilabert, finalmente pudo lucir el traje del guardacostas pese a que no pudo salir a galope horas antes. La emoción se palpaba en el ambiente e incluso el edil quiso salir acompañado de su hijo, enfundado también con el traje del icónico personaje.

Danzas

A modo de ofrenda, la compañía de María Segarra ofreció las danzas típicas y el encuentro estuvo amenizado con salves y el canto del himno de la Venida por parte de la Capella del Misteri.