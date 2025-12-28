Cantó y la patrona de Elche se encuentran en Santa María
Cientos de devotos llenan la basílica en un acto solemne como alternativa a la romería y la carrera que la Venida de la Virgen suspendió por prudencia en vista de la amenaza de lluvia
Una basílica de Santa María llena hasta la bandera y un espíritu de unión por las tradiciones. Elche hoy vivió una jornada atípica por no poder celebrar como esperaba las fiestas esperadas de la Venida de la Virgen. Hoy debía ser la romería y la carrera de Cantó y ambos acontecimientos se suspendieron por una amenaza de fuertes lluvias que finalmente no terminó dándose en la ciudad en las horas en las que estaban programados los actos. Si bien, el momento más esperado del día fue la bienvenida a la patrona en el templo sagrado después de haber estado casi 24 horas venerándose en la casa del huerto de Puertas Coloradas.
Traje
El reverendo José Luis Robledano dio la bienvenida a la Maredéu mientras la imagen vicaria, en el porta arcas, se abría paso por el pasillo central y delante Francesc Cantó representaba la dicha de una ciudad por el hallazgo de la patrona. El concejal, Claudio Guilabert, finalmente pudo lucir el traje del guardacostas pese a que no pudo salir a galope horas antes. La emoción se palpaba en el ambiente e incluso el edil quiso salir acompañado de su hijo, enfundado también con el traje del icónico personaje.
Danzas
A modo de ofrenda, la compañía de María Segarra ofreció las danzas típicas y el encuentro estuvo amenizado con salves y el canto del himno de la Venida por parte de la Capella del Misteri.
Suscríbete para seguir leyendo
- Denuncian a un pescador de Santa Pola con 112 kilos de gamba roja que no pasaba los controles de la lonja
- Investigan a un zapatero de Elche en una causa por fraude al IVA por 44 millones
- Hallan a dos hombres muertos en una calle de una urbanización de La Marina en Elche
- El TSJ dice que estar empadronado y con tarjeta sanitaria en Elche no evita una expulsión
- María José Martínez: «Vemos niños con 12 años que no saben leer y que en poco tiempo avanzan»
- Una pedanía de Elche da con la 'receta' para recordar a su primera farmacéutica
- Elche registra el día de Navidad más lluvioso de los últimos años con hasta 30 litros
- Doble crimen en Elche: La Guardia Civil confirma dos atrincherados de origen polaco, pero sin rehenes