Malestar en un colegio del Camp d'Elx por la posible derivación a otro instituto

Si hace días el sindicato UGT alertaba de incoherencias administrativas por cambios con las adscripciones escolares en dos centros de Elche, ahora uno de los colegios se ha plantado contra la propuesta de la Dirección Territorial de Educación. Y es que las familias y la comunidad educativa del CEIP Els Garrofers ha manifestado su malestar tras conocer que el alumnado del centro no podrá continuar sus estudios de Secundaria en el Instituto de La Hoya, a pesar de que este fue el centro de adscripción asignado oficialmente hace solo cuatro años por la Administración educativa, y que serían derivados al instituto Vicente Verdú, en el núcleo urbano. Entienden que se trata de un «cambio injustificado» que irá en detrimento de la enseñanza.

Reacciones

Si bien, desde la concejalía de Educación aseguran a este diario que la decisión definitiva «aún no está tomada». María Bonmatí, edil del área, apunta que la Conselleria de Educación sigue valorando la situación «y teniendo en cuenta la opinión de los centros a través de sus consejos escolares y del Consejo Escolar Municipal».

Sea firme o no, desde el centro lamentan que esté encima de la mesa esta posibilidad y recuerdan que en su día se les aseguró que < el Instituto de La Hoya era la mejor opción para su alumnado, al tratarse de un centro con características similares a las del colegio de Algoda y plenamente compatible con su proyecto educativo. Esta decisión permitió, explican, que otros centros como el CEIP Jorge Guillén se adscribieran al IES Vicente Verdú, considerado entonces el instituto más adecuado para su perfil.

Planificación

Las familias trasladan que durante estos cuatro años han confiado en esa planificación y el colegio ha trabajado de forma coordinada con el citado instituto también en el Camp d’Elx para facilitar una transición adecuada a Secundaria. Sin embargo, critican que este posible cambio da a entender que «los criterios pedagógicos y la idoneidad de los centros ya no son relevantes».

Las familias consideran que la modificación de la adscripción responde exclusivamente a criterios económicos «sacrificando a su alumnado para evitar inversiones o una planificación educativa adecuada», exponen.

"De segunda"

Señalan que la situación genera también una profunda preocupación de cara al futuro y se sienten discriminados y tratados como un "colegio de segunda". Al hilo, reprueban falta de información, transparencia y diálogo porque aseguran que esta opción se les ha comunicado sin ofrecer a las familias la posibilidad de ser escuchadas.