«España vive una crisis de gobierno, pero no una anomalía democrática»

España está viviendo uno de los momentos más difíciles de la democracia. ¿Cómo lo calificaría?

España, al igual que el resto de Europa, atraviesa momentos complicados, pero hay que contextualizar los problemas domésticos dentro de lo que ocurre en el conjunto del planeta. Si miramos a nuestro alrededor, hay dificultades en todas partes. Aquí, en concreto, estamos ante una situación de limitaciones para gobernar, derivadas de la pérdida de la mayoría parlamentaria, y eso genera un escenario nuevo que habrá que ver cómo se resuelve. Puede terminar en una convocatoria de elecciones o en una persistencia del Gobierno intentando agotar la legislatura. Ahora bien, esto forma parte de la normalidad democrática, siempre y cuando se respeten las normas y el juego político. Es una situación inédita en algunos aspectos, sí, pero no una anomalía. Son dificultades para gobernar, no un colapso institucional, y hay que entenderlo dentro del contexto europeo y mundial.

En este contexto, ¿cree que España vive una crisis política de sistema?

Yo diría que es una crisis de gobierno, más que una crisis ética o de sistema. Problemas de corrupción o de gestión los ha habido siempre, desde la Transición. A veces se nos olvidan, pero cuando quienes detentan el poder están sometidos al escrutinio de los medios y de la sociedad, las cosas salen. Nunca es sencillo, pero tampoco es una anomalía institucional. En este caso, hablamos de una dificultad grande del Gobierno para sacar adelante su labor, pero sin que eso implique un fallo estructural de la democracia. El desenlace dependerá de cómo se gestione políticamente en los próximos meses.

En los foros académicos se habla de erosión institucional. ¿Se debe a fallos internos de los partidos o a la creciente polarización?

La polarización es hoy un fenómeno global. Solo hay que mirar a países como Estados Unidos o Francia. Existe una radicalización de los extremos y una pérdida de fuerza de las posiciones centradas. Eso genera riesgos claros: cuando la sociedad se desplaza hacia los polos, se abandona el terreno del consenso y del encuentro. Ese es el gran problema actual, no solo en España. Tanto a izquierda como a derecha, los extremos están ganando espacio, mientras las posiciones moderadas, que históricamente han sido las más exitosas y donde los partidos buscaban su caladero de votos, se están vaciando. No es algo exclusivo nuestro: ocurre en toda Europa y en buena parte del planeta.

¿Qué le sugiere el fenómeno del nuevo alcalde de Nueva York, que ha triunfado con un discurso de orden y populismo pragmático?

Creo que es una respuesta a las políticas de Donald Trump. Si no fuera por el contexto creado por la presidencia anterior, un resultado así sería impensable. Que alguien con ese perfil —musulmán, que lo exterioriza abiertamente, y que además se define como socialista— llegue a la alcaldía de Nueva York sería inconcebible en un escenario político normal en Estados Unidos. Lo que ocurre es una reacción a la radicalización, una consecuencia de ese desplazamiento hacia los extremos. El Partido Demócrata se mueve hacia su ala más izquierdista, y el Republicano hacia su flanco más conservador. Donald Trump representa precisamente esa radicalización. Es el reflejo de una dinámica global: los votantes tienden a los extremos cuando perciben que el centro ya no responde a sus inquietudes.

La dimisión de Carlos Mazón sorprendía por su impacto político. ¿Revela una fragilidad del liderazgo en los partidos?

En parte sí. Los partidos están muy condicionados por la institucionalización de sus políticas y a veces reaccionan tarde. Creo que en este caso es algo que se podría haber resuelto antes. Los políticos deberían tener más amplitud de miras y capacidad de análisis para valorar las consecuencias de sus actos. El propio protagonista seguramente habría tomado otro camino de haber sabido lo que iba a venir después. Ha sido un error reconocido, y de haberse tenido la posibilidad de volver atrás, probablemente se habría reconsiderado. Todo esto revela cierta falta de reflexión estratégica en la política actual, que se mueve más por la inmediatez que por la planificación.

Usted mencionaba que España no vive nada muy distinto de Europa. ¿Estamos ante una nueva fase de desafección democrática?

Sí, estamos en una fase de cansancio político, pero también de reajuste. Aun así, el sistema español sigue mostrando resiliencia democrática. Las instituciones han soportado crisis severas en el pasado y han seguido funcionando. Lo que cambia es el clima social, el hartazgo ante la crispación permanente, y eso sí puede alterar el comportamiento electoral.

Jesús de Andrés / Áxel Álvarez

¿Cree que ese cansancio ciudadano reducirá la participación en las próximas elecciones?

No, más bien al contrario. En estas situaciones, el nivel de participación no baja, e incluso puede aumentar. La experiencia demuestra que cuando hay posibilidad de alternancia en el Gobierno, la participación se dispara. Ocurrió en 1982, en 1996 o en 2008. Siempre que ha habido expectativas de cambio, la gente se moviliza. A pesar del hastío que genera la política, los ciudadanos acaban votando, sobre todo cuando los resultados están en el aire. Y cuanto mayor es la distancia entre las posturas políticas, más intensidad emocional se deposita en el voto. Al final, el voto vale lo mismo, pero el compromiso con él se refuerza en contextos polarizados.

¿Deberían las instituciones políticas atender más a las aportaciones del mundo académico y de la Ciencia Política?

La Ciencia Política no prescribe soluciones, sino que analiza y explica los procesos sociales y políticos. Nuestro trabajo consiste en observar la realidad con herramientas científicas, entender cómo se generan los cambios, qué tipo de sociedad conformamos y qué reglas rigen su funcionamiento. No se trata de dar indicaciones ni de marcar la agenda. Eso pertenece a otro ámbito. Lo nuestro es ofrecer un análisis riguroso, empírico, basado en datos, no en ideologías. Cuando un politólogo se dedica a orientar la acción política, deja de hacer ciencia política y empieza a hacer política a secas. Y hay que distinguir bien: una cosa es analizar la realidad y otra intervenir en ella.