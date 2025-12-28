Nieve y granizo en Crevillent

Una estampa poco habitual este domingo en Crevillent: la nieve ha hecho acto de presencia, especialmente en las zonas más elevadas de la sierra, un fenómeno atípico que ha dejado imágenes de campos cubiertos de blanco y algún que otro vecino jugando a tirarse bolas.

Mientras en la sierra la nevada dejaba un paisaje invernal que llevaba dos años sin verse, en el casco urbano el episodio se manifestó también en forma de granizo lo que evidencia la inestabilidad atmosférica que ha marcado la jornada.

Sierra de Crevillent nevada / INFORMACIÓN

Alerta amarilla

El episodio se enmarca en un contexto meteorológico adverso en buena parte de la Comunitat Valenciana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó este domingo la alerta amarilla en la provincia de Alicante, mientras que en la provincia de Valencia el aviso se elevó a nivel rojo ante la intensidad de las precipitaciones previstas.

Las consecuencias del temporal también se han dejado sentir en la gestión hidráulica. En Crevillent ha sido necesario desembalsar el canal de Crevillent, una conducción perteneciente al postrasvase Tajo-Segura. Se trata de una medida extraordinaria motivada por las fuertes tormentas que están castigando las zonas de Abanilla y Fortuna, en la vecina Región de Murcia.

Partes nevadas en el municipio alfombrero durante este 28 de diciembre / INFORMACIÓN

Acumulación

Según informó la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), la importante acumulación de agua ha obligado a liberar caudal para aliviar la presión sobre la infraestructura. El agua se está desviando hacia los barrancos de San Cayetano y Bosch, lo que incrementa de forma peligrosa el caudal en estas áreas y obliga a extremar las precauciones.