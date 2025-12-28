De la romería suspendida a una veneración íntima de la patrona de Elche en Puertas Coloradas

El eco de la llamada '¡A la playa ilicitanos!' no resonó esta madrugada, ni tampoco pudo ser la gran movilización desde el Tamarit antes del alba. A las puertas del MAHE también se imponía un silencio sepulcral en lugar de los murmullos de cientos de ilicitanos esperando subirse al autobús que les llevase a reencontrarse con una historia compartida. La suspensión del hallazgo de la Maredéu y la romería, primero, y la cancelación anoche de la carrera de Cantó y la peregrinación posterior han sido una de las decisiones más duras que ha tenido que tomar la Sociedad Venida de la Virgen después de un año de trabajo. La última vez que se suspendieron todos los actos fue en 2021 por la pandemia de coronavirus aunque pocos recuerdan cuando las inclemencias meteorológicas hicieron mella en los actos centrales. Está pendiente, por ahora, si el tiempo permitirá este lunes la procesión dels angelets.

Y es que la alerta por fuertes lluvias que lanzó la AEMET para este 28 de diciembre, y que hasta el momento están siendo suaves e intermitentes, han dado al traste con los principales actos de las fiestas de invierno en Elche, aunque desde la Venida han optado por la resiliencia para, pese a las adversidades, seguir manteniéndose cerca de la Maredéu. Sólo había que ver las decenas de personas que desde este sábado cuando cayó la tarde han ido y están acudiendo a la reluciente Casa de la Virgen en el huerto de Puertas Coloradas para venerar la imagen peregrina.

Del gigante al arca

Sobre el lugar donde hace días yacía uno de los gigantes a modo de elemento expositivo del recién estrenado museo de la Venida de la Virgen, ahora se aprecia a la patrona dentro del arca, contemplada a cada instante por fieles que este año se han quedado con ganas de romería, aunque, a su pesar, entienden la situación. No eran las ocho de la mañana de este domingo y, con el cielo todavía oscuro y visiblemente encapotado, se encontraba sobre el lugar el alcalde, Pablo Ruz, acompañado del edi Claudio Guilabert que, a su pesar, se ha quedado a las puertas de poder interpretar su papel de Francesc Cantó y de recorrer a galope las calles del centro anunciando el hallazgo a las autoridades de la época.

Ese sueño que tenía desde niño, y que se iba a materializar después de meses de entrenamientos y años de suplente, se ha truncado por una decisión unánime por seguridad. Estos días atrás podía verse cómo se retiraba la moqueta en el último tramo junto a la Plaça de Baix, lo que indicaba que no estaba del todo seguro que la aplaudida celebración pudiera tener lugar. Como así ha sido.

Acompañando al jinete esta mañana se encontraba el grueso del equipo de gobierno de PP y Vox, además de miembros de la Venida y vecinos que no quisieron perder la ocasión de acompañar a la Virgen de la Asunción.

La presidenta de la Sociedad, Fina Mari Román, que ayer durante el acto del Ilicitano Ausente transmitía calma y apuntaba a que el seguimiento de la evolución del tiempo iba a ser "minuto a minuto", reconocía que era muy complejo desplegar los medios técnicos a las dunas de la playa, con la implicación de dos ayuntamientos y fuerzas y cuerpos de seguridad, con una amenaza de lluvia desde hace días. Con lo cuál, la celebración se ha tenido que adaptar de una forma mucho más recogida con una veneración que durará hasta las 14 horas de este domingo, mientras que a las 18 horas tendrá lugar una bienvenida a la patrona en la basílica de Santa María.

Misa

Aunque estaba prevista en el huerto una misa de campaña, el acto litúrgico finalmente ha tenido lugar a la entrada de la casa centenaria restaurada, y ha sido oficiado por el consiliario de la Venida, el párroco Antonio Jesús Andujar, quien también se encargó del acto religioso el pasado domingo con la reapertura de la casa y la inauguración de la fuente-escultura de Ramón Cuenca, valorada en 70.000 euros y donada por Aigües d'Elx, que hace un homenaje a las fiestas.

Inauguración

Precisamente esta no es la única escultura sobre el terreno, ya que también el Ejecutivo local descubrió hoy sobre el huerto otro homenaje, pero mucho más minimalista, en el que se aprecia la silueta de la Virgen, predominando la corona, y una insignia con tres fechas clave: 29 de diciembre de 1370 por el hallazgo del guardacostas; 17 de septiembre de 1865 por la fundación de la Sociedad Venida de la Virgen, que cumple 160 años; y 29 de diciembre de 2017 que fue cuando los actos de la Venida de la Virgen fueron declarados Bien de Interés Cultural Inmaterial.