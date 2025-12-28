Detenidas en Elche por denunciar falsos robos con violencia para cobrar del seguro

La Policía Nacional ha detenido en Elche a dos mujeres que denunciaban falsamente robos con violencia para cobrar de los seguros. Ambas, de 53 y 48 años, comparecieron en dependencias policiales como supuestas víctimas de asaltos, pero la investigación posterior permitió concluir que los hechos relatados no se ajustaban a la realidad. Lejos de tratarse de robos, en ambos casos se trataba de situaciones derivadas de extravíos o versiones inventadas, lo que ha llevado a su arresto como presuntas autoras de un delito de simulación de delito.

El primero de los casos se inició cuando una mujer acudió a la Comisaría de Elche asegurando haber sufrido un asalto en plena vía pública. Según su relato, un hombre la habría abordado por la espalda y, tras colocarle un objeto punzante en la zona lumbar, la habría obligado a entregarle el monedero. La denunciante describió los hechos como un robo con violencia, un tipo delictivo que activa de inmediato los protocolos de investigación policial.

Incoherencias

Sin embargo, los agentes encargados del caso comenzaron a detectar incoherencias durante la reconstrucción de los hechos que hizo la mujer el día del supuesto asalto. Tras realizar diversas gestiones, lograron localizar la cartera denunciada como robada. No estaba en manos de ningún delincuente ni había sido sustraída en la calle, sino que la propia mujer la había olvidado en un restaurante en el que había comido. La dueña del establecimiento la había encontrado y guardado con la intención de devolvérsela a su legítima propietaria. Este hallazgo desmontó por completo la versión inicial de la denunciante.

El segundo episodio tuvo lugar en un contexto distinto, pero con un desenlace similar. En este caso, la otra mujer denunció en dependencias policiales que había sido víctima de un robo con arma blanca mientras se encontraba trabajando. Según su testimonio, estaba sola en su puesto de trabajo, que se trata de un establecimiento abierto al público, y de repente un hombre entró en el local, la amenazó con un cuchillo y le sustrajo el móvil. Resultaba llamativo que, siempre según su versión, el supuesto asaltante no se llevara el dinero de la caja registradora.

La investigación policial volvió a ser determinante. Los agentes comprobaron que, en el momento en el que supuestamente se produjo el robo, la denunciante no se encontraba sola, ya que había otras trabajadoras y clientas en el establecimiento. Además, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad no reflejaban en ningún momento la escena descrita en la denuncia. A ello se sumó otro dato relevante: no constaba ninguna llamada al teléfono de emergencias 112 alertando del robo, pese a que la mujer había manifestado que había dado aviso tras sufrir el hecho delictivo.

Operativo

Con todos estos elementos, el Grupo 1º de Investigación de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Elche procedió a la detención de ambas mujeres. A las dos se les imputó un delito de simulación de delito, una figura penal que castiga a quienes denuncian hechos inexistentes ante la autoridad. Una vez concluidas las diligencias policiales, todo lo actuado fue puesto en conocimiento de los Juzgados de Instrucción de Elche.

Desde la Policía Nacional se recuerda que denunciar un delito que no ha ocurrido es una conducta tipificada en la legislación vigente. Según explican fuentes policiales, este tipo de denuncias falsas se produce con relativa frecuencia, especialmente en casos relacionados con la pérdida o extravío de objetos personales, como teléfonos móviles, cuando los denunciantes buscan obtener una compensación económica por parte de las compañías aseguradoras.

Indemnización

Todas las denuncias que se presentan son objeto de investigación por parte de unidades especializadas de la Policía Judicial, que en muchos casos logran acreditar que los hechos no sucedieron tal y como fueron relatados, o directamente no ocurrieron. Además, los responsables advierten de que, si tras una denuncia falsa se reclama una indemnización al seguro, la persona denunciante podría incurrir también en un delito de estafa, sumando así dos ilícitos penales.

La Policía insiste en la importancia de hacer un uso responsable del sistema de denuncias y recuerda que este tipo de conductas no solo tienen consecuencias legales para quien las comete, sino que también suponen un uso indebido de recursos policiales que podrían destinarse a la atención de delitos reales.