Valverde y El Vincle tienen la mayor renta per cápita bruta de Elche con casi 35.400 euros

Algo más de 1.160 declarantes de Hacienda, que viven en Valverde, el Vincle y Nova Valverda han colocado a esta zona del Camp d’Elx como la de mayor renta per cápita del término municipal, con 35.393 euros, según los datos del Ministerio de Hacienda correspondientes a 2023, que son los últimos disponibles, pues se elaboran con las declaraciones del año siguiente. Son menos del 1 % del total de declarantes ilicitanos, pues ese año se contabilizaron 114.229 que hacían referencia a 126.800 ilicitanos; es decir, algo más de 12.000 hicieron la declaración conjunta. Fueron más de 2.291 millones de euros los declarados por las rentas del trabajo por los ilicitanos, lo que les deja en la clasificación de riqueza en una discreta posición: la 1.385 de los municipios españoles y la 154 a nivel autonómico. La renta bruta media declarada por todos los ilicitanos asciende a 25.208 euros en ese ejercicio, lo que queda en la comarca del Baix Vinalopó por detrás de Santa Pola, con 25.565 euros; y por delante de Crevillent, con 22.379 euros. Y unos últimos datos globales, en 2023 un total de 46.000 ilicitanos utilizaron la deducción por hijos, 75.500 aparecen en las declaraciones, lo que da una media por familia de 1,6. Hay más de 4.500 familias con más de dos hijos, de ellas 426 tienen cinco o más descendientes.

Carrús Este es el barrio con menor renta per cápita, en la imagen, la plaza Primero de Mayo / Áxel Álvarez

Tras la zona de Valverde solo hay cuatro más que superen los 30.000 euros de renta per cápita bruta. Se trata de la zona de las viviendas situadas al norte y este del huerto del Travalon, con 32.627 euros, que es la media de lo declarado por las algo más de 1.500 familias que viven en esta zona de expansión de Elche. Le sigue La Galia-Bonavista-Casas de Ferrández, una área que agrupa a algo más de 1.300 familias, con una media de ingresos de 31.356 euros. Las otras dos zonas altas donde se concentran declaraciones de la renta son la zona de Saladas-Jubalcoy-Maitino-Perleta, que agrupa a más de 2.200 residentes, con 31.114; y Portalada, con 30.260 euros. En esta misma zona se sitúa, según los datos de Hacienda, el Parque Empresarial, parte sur de Altabix (partida por la avenida de Alicante), la zona de Travalón pegada a la carretera de Santa Pola y al oeste del huerto, Portas Encarnades y el barrio del Raval porque sitúa a más de 15.000 declarantes de IRPF.

La Torre del Gall, símbolo de la pedanía de La Foia / Áxel Álvarez

A la cola

En el otro lado de la balanza, el barrio cuyos vecinos declaran ingresos más bajos es el de Carrús Este, en el entorno de Plaza de Barcelona, concretamente 17.670 euros, cifra que lo convirtió en otros años en uno de los más pobres de todo el país. En esta zona, Hacienda ha constatado más de 14.000 declaraciones de la renta para llegar a esta cifra final. La otra zona de Carrús, el Toscar, con 14.000 declaraciones, ocupa el segundo lugar por la cola de la tabla en declaraciones de la renta pues sus vecinos colocan en 20.630 euros los ingresos brutos medios. Y la zona del Sector V-Asilo-El Canal es la tercera donde menos renta por cápita se concentra en Elche, concretamente, 21.879 euros, dato que se obtiene de las 14.000 declaraciones de la renta presentadas.

La zona centro se aproxima a los 30.000 euros de renta per cápita bruta en Elche / Jose Navarro

Entre 24.000 y 29.000 euros

En una horquilla entre 24.000 y 29.000 euros de renta per cápita bruta se sitúa la práctica totalidad de barrios y pedanías de Elche. Zona centro y Altabix-Ciudad Deportiva, con más de 14.800 declaraciones de IRPF, sitúa su renta per cápita media bruta en 29.613 euros. Matola-Algoda, en 29.001 euros (2.100 declarantes); Llano de San José-Algorós-Derramador, con 27.719 euros (1.300 declarantes); El Altet y Balsares, en 26.975 euros (con 4.600 declarantes); La Baia, con 26.928 euros (1.600 declarantes); Pla de Sant Josep-Pont Nou, con 24.746 euros (16.700 declarantes); La Foia, con 24.797 euros (2.100 declarantes); y Torrellano, en 24.145 euros (3.600 declarantes).