Campanadas a la australiana en Crevillent
El Ayuntamiento despedirá el año con una fiesta por la mañana del 31 frente a la iglesia Nuestra Señora de Belén y a partir de la medianoche en la Plaza de la Comunidad Valenciana
Crevillent ha programado dos grandes eventos para despedir el 2025. Por la mañana del 31 de diciembre tendrá lugar la ya tradicional Fiesta de las Campanadas Australianas, organizada por la Concejalía de Turismo. El evento arrancará a las 11.30 en la Plaza de la Constitución, frente a la iglesia Nuestra Señora de Belén, y contará con la actuación del grupo El Postre, procedente de la vecina localidad de Catral, que ofrecerá un repertorio de versiones de géneros como pop, rock, indie y otros estilos actuales, con un enfoque fresco y dinámico que conecta con el público de todas las edades. Tras el concierto, la fiesta continuará con la sesión musical de DJ Alejo, que pondrá ritmo y ambiente a esta celebración matinal.
Uvas
Esta actividad cuenta además con la colaboración de TeleCrevillent Cableworld, que donará 40 kilos de uva para el reparto entre los asistentes. Pedro García Magro, concejal de Turismo, sostiene que este encuentro se ha consolidado como una actividad con gran éxito de asistencia en los últimos años, "en una época cargada de sueños, alegría y felicidad para nuestros vecinos”.
Por la noche, la celebración se trasladará a la Plaza de la Comunitat Valenciana, donde a partir de las 00:30 horas tendrá lugar la Gran Fiesta de Nochevieja, organizada por la Concejalía de Fiestas. El plato fuerte de la madrugada será la actuación del grupo Ciudad Canalla, que pondrá música en directo para recibir el nuevo año con energía y diversión.
Ilusión compartida
El concejal de Fiestas, Antonio Candel Rives confía en que con esta celebración impulsada por el Ayuntamiento el municipio alfombrero cierre el año de la mejor manera posible, "disfrutando de la música, del ambiente navideño y de la ilusión que siempre trae consigo el inicio de un nuevo año”. El edil ha añadido que se trata de una propuesta pensada para compartir, celebrar y llenar de vida las calles de Crevillent en una noche tan especial.
