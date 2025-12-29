Un belén barroco en Elche que pone en valor una casa modernista

Dos patrimonios que se dan la mano por la divulgación. Con sólo escuchar un par de minutos a Miguel Ángel Quiles Valero uno se hace a la idea de las horas que dedica al cabo del año para mantener vivo el legado de su yaya, Rafaela Valero Agulló, con un belén barroco que cada Navidad se convierte en un reclamo turístico en Elche. En 35 años este espectacular nacimiento artesanal de grandes figuras, que recrea las principales escenas entre grutas, ha salido una decena de veces de su casa. Llegó a estar expuesto en Las Clarisas, en la Calahorra, en la extinta sala de la Fundación Mediterráneo o en la Lonja Medieval, mientras que al cierre de este 2025 ha dado el salto a un espacio privado con un potencial poco explorado.

Extensión

El belén, que tiene una extensión de unos 45 metros cuadrados, se instaló a mediados de diciembre exactamente en la planta baja de la casa de estilo modernista que construyó en 1923 Manuel Lucerga Sánchez, quien fuera uno de los primeros empresarios del calzado ilicitanos y que además tuvo una larga trayectoria política como concejal republicano y alcalde durante la dictadura de Primo de Rivera.

Belén Barroco de Miguel Ángel Quiles Valero / Matias Segarra

El belenista explica a INFORMACIÓN que fueron los actuales propietarios del inmueble quienes ofrecieron la estancia para dar vida a este belén por el que ya han pasado más de 1.400 personas, teniendo en cuenta que uno de los propósitos era que con estas visitas se diera a conocer la figura del industrial ilicitano, pionero en el cambio de la fabricación de alpargata a calzado, y se ponga en valor esta obra arquitectónica de la calle de les Barques en pleno centro histórico. Así lo manifiesta Manuel Villodre, actual dueño del inmueble, que confía en que con este gesto de abrir al público la morada puede cumplir con el deseo de su madre, Teresa Moratalla, que falleció hace dos años con el empeño de sacar a flote la vivienda.

Esta ilicitana, que no tenía ningún vínculo familiar con el propietario inicial, adquirió la casa en 1988 después de haber estado durante décadas sin uso y le encomendó a su hijo que nunca permitiera que se viniera abajo. Ahora su heredero quiere acercar a la ciudadanía la relevancia que tiene la morada que levantó el reconocido fabricante y que está rehabilitada.

Certámenes

Y el camino para conocer más acerca de esta historia es sumergiéndose en un belén que ha ganado multitud de certámenes por su impresionismo. El autor reconoce que esta vez el espacio era más reducido con lo que sólo ha podido colocar una veintena de las 35 figuras artesanales ya que cada una de ellas, que llegan a tener hasta 82 centímetros, como la de San José, requieren de un perímetro de un metro cuadrado mínimo para que pueda contemplarse su belleza. La joya de la corona es la talla del niño Jesús de 108 años y la Virgen María, coronada, luce un nuevo manto donado por un particular

Recorrido

A lo largo de un recorrido inmersivo entre grutas hechas a base de corcho y una iluminación tenue se representan pasajes clásicos como la Anunciación a los pastores, el viaje de los Reyes Magos de Oriente o el propio Nacimiento en Belén. En la misma entrada, y a modo de homenaje, aparecen las imágenes de la abuela del artista, que nunca pudo ver el belén en todo su esplendor pero bordó mantones para la imagen de la virgen y ropa para el niño, así como de la madre del propietario, lo que sirve a ambos para introducir en la historia a visitantes locales y turistas, que hasta ahora han venido de otras partes del país e incluso hay gran interés entre franceses, holandeses e ingleses.

Horario

El horario de apertura será hoy, mañana y el 2 de enero de 17 a 22 horas; el 31 de diciembre de 11 a 14 horas, mientras que el 1,3,5, 6 y 10 de enero se podrá visitar de 11 a 14h y de 18 a 22horas y el 11 será la clausura al mediodía.