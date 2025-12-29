La Coordinadora Feminista de Elche denuncia el aumento alarmante de violencia contra mujeres en 2025 en España

La Coordinadora Feminista d’Elx ha hecho público su balance del año 2025, calificándolo de muy negativo debido al aumento de la violencia contra las mujeres en España. Según la organización, 46 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas este año, sumando 1.341 víctimas mortales desde 2003, además de tres menores asesinados por violencia vicaria.

La Macroencuesta del Ministerio de Igualdad, presentada en diciembre, revela que 6.445.301 mujeres de 16 o más años residentes en España han sufrido violencia física, sexual, económica, psicológica o digital, perpetrada por la pareja actual o por parejas pasadas.

El Ministerio del Interior, a través del Informe sobre delitos contra la libertad sexual publicado en noviembre, señala un incremento del 66 % en las denuncias por estos delitos en seis años, y casi el 94 % de las víctimas son mujeres y menores de edad. En palabras de la Coordinadora, “estamos asistiendo a un alud de denuncias por abusos sexuales en nuestro país, políticos, médicos, curas, futbolistas, ámbito universitario, etc., que nos repugna e indigna profundamente y que pone de manifiesto que la cultura machista está extendida por todos los ámbitos de la vida”.

Obstáculos en prevención e igualdad

La entidad subraya la importancia de la educación en igualdad y la formación afectivo-sexual temprana como solución, pero denuncia que se enfrentan a recortes presupuestarios y al negacionismo de algunos representantes políticos. Según explican, “convencidas como estamos de que la prevención y la educación en igualdad, así como una formación temprana en educación afectivo-sexual, sería la solución para eliminar estas actitudes, nos encontramos con recortes en los presupuestos para estas acciones, negacionismo de la violencia de género por parte de algunos representantes políticos, recortes en las políticas que fomentan la igualdad entre mujeres y hombres”.

Marisa Antón, una de las integrantes de la Coordinadora Feminista, durante la presentación este jueves de los actos por el 25N / INFORMACIÓN

Aunque España ocupa la cuarta posición en la Unión Europea en igualdad de género, con una puntuación de 70,9 % y avances normativos como planes de igualdad, listas electorales paritarias y la Ley Orgánica 2/2024 de representación paritaria, persisten desigualdades significativas: “Las mujeres siguen necesitando trabajar 15 meses y medio para ganar lo mismo que los hombres en un año, y su tasa de empleo equivalente a tiempo completo se sitúa en el 43 % frente al 57 % de los hombres”.

Retos específicos

En Elche, según la entidad, las mujeres continúan enfrentando la brecha salarial, la violencia de género y la dificultad de conciliación entre vida laboral y personal. La Coordinadora ha mantenido presencia mensual en actos públicos para visibilizar estas problemáticas, recordando a las víctimas de violencia machista y sensibilizando a la población: “Tarea que vamos a continuar en este nuevo año 2026. No vamos a bajar la guardia, vamos a continuar poniendo sobre la mesa de las Administraciones y también de la sociedad en su conjunto nuestra agenda feminista y vamos a estar vigilantes para no dar ni un paso atrás en los derechos de las mujeres”.

De cara a 2026, la organización reafirma su compromiso con la igualdad efectiva y la erradicación de la violencia machista, con medidas como la prevención en centros educativos, la abolición de la prostitución, educación en igualdad, derogación de la inscripción de niños y niñas víctimas de compraventa, eliminación de la brecha salarial, campañas sobre corresponsabilidad en los cuidados y protección de los derechos sexuales y reproductivos. También destacan la necesidad de proteger a mujeres y menores en conflictos armados y denunciar violaciones de derechos fundamentales en países como Afganistán, Yemen, Irán o Arabia Saudí.

“Queda mucho por hacer, por eso encaramos el inicio del nuevo año 2026 con la energía suficiente para continuar reivindicando el feminismo como la herramienta para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres y construir un mundo más igualitario, democrático y justo, que es lo que deseamos todas las componentes de la Coordinadora Feminista de Elche”, concluyen desde la organización.