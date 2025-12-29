Crevillent aprueba un presupuesto de 30,5 millones para 2026

El Pleno del Ayuntamiento de Crevillent aprobó este lunes, en sesión extraordinaria, el Presupuesto Municipal de 2026, cifrado en 30'6 millones de euros, idéntica cantidad tanto en gastos como en ingresos, por lo que "se configura como un documento equilibrado y sin subida de impuestos, más allá de la actualización obligatoria de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos", deestacan desde el gobierno municipal del bipartito que conforman PP y Vox. Las cuentas salieron adelante con los votos favorables del equipo de gobierno, mientras que PSOE y Acord per Guanyar votaron en contra.

La propuesta económica se apoya en previsiones elaboradas a partir de la ejecución presupuestaria de 2025, la información del Gobierno Central sobre la participación en los tributos del Estado y los datos de SUMA Gestión Tributaria, "manteniendo una estimación prudente y realista acorde a la evolución económica", resaltan las fuentes oficiales.

Inversión pública y prioridades

Durante la sesión plenaria, el concejal de Hacienda, Vicente Sánchez-Maciá, explicó las principales líneas de unas cuentas que reflejan una reducción aproximada del 13,96 % respecto al presupuesto inicial de 2025, principalmente por la menor dotación de inversión directa, ya que grandes proyectos estratégicos ―como la piscina municipal o la primera fase de las obras de remodelación y accesibilidad en distintas zonas del municipio― fueron ya consignados en 2025 y se encuentran actualmente en fase de redacción de proyectos e inicio de procedimientos de licitación, con previsión de ejecución a lo largo de 2026.

La alcaldesa se dirige a la oposición durante el pleno municipal de este lunes / INFORMACIÓN

El edil subrayó además el espíritu de diálogo que ha presidido, a su juicio, la elaboración del presupuesto. El gobierno local ofreció a la oposición la posibilidad de presentar propuestas durante los últimos meses y en las comisiones de Hacienda. Finalmente, solo el grupo socialista remitió aportaciones, que fueron objeto de una reunión específica para su análisis y estudio, informan las mismas fuentes.

Apoyo a servicios y colectivos

En el capítulo de gastos, el documento incluye las partidas necesarias para cumplir la legislación estatal, especialmente la actualización salarial del personal municipal, así como los importes requeridos para garantizar los servicios públicos, atender contratos ya adjudicados y procesos de licitación en marcha. También se mantiene el apoyo económico mediante subvenciones a entidades sociales, deportivas, culturales, festivas y medioambientales, junto con las ayudas para rehabilitación de fachadas, mientras el Ayuntamiento continúa amortizando deuda. De este modo, el presupuesto sostiene la continuidad de prestaciones esenciales y la estabilidad económica de la administración local, según especifica el edil.

Capítulo de inversiones

El presupuesto de 2026 contempla un capítulo de inversiones por 1,1 millones, destinado a actuaciones como la instalación de sistemas de videovigilancia y alarmas en edificios municipales, la rehabilitación del cementerio, renovación de parques infantiles, mejoras en caminos y vías públicas, intervenciones en la red de saneamiento, inversiones en equipamiento informático municipal, mejoras en infraestructuras educativas, la creación de un nuevo acceso al Centro de Mayores “Parc Nou” para favorecer la accesibilidad, así como la adquisición de una grúa municipal con el objetivo de optimizar recursos y reducir costes externos.

En el estado de ingresos se remarcó que las cuentas no contemplan incrementos impositivos y que las previsiones se han confeccionado con criterios de prudencia, atendiendo a los indicadores económicos actuales.

En conjunto, el presupuesto municipal aprobado se presenta como un documento "responsable, realista y adaptado a la coyuntura, que garantiza la prestación de los servicios públicos, mantiene el respaldo a colectivos y entidades locales y sienta las bases para la ejecución de inversiones estratégicas que mejorarán la accesibilidad, la calidad de vida y las infraestructuras del municipio durante el próximo ejercicio".