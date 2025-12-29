Elche premia los belenes de la Parroquia de Desamparados y los colegios Carmelitas y Aitana

La Navidad ilicitana ha alcanzado este lunes uno de sus momentos más esperados con la entrega de premios del XXXVII Concurso Local de Belenes. En un año donde el fervor belenista ha desbordado las previsiones, superando ya las 80.000 visitas en el emblemático Belén de la Glorieta, la Asociación de Belenistas de Elche ha querido reconocer el esfuerzo de los colectivos que mantienen viva esta tradición, otorgando los máximos honores en sus categorías institucionales a la Parroquia de los Desamparados y a los centros educativos Carmelitas y Aitana.

Instituciones y Educación: Los pilares de la tradición

En la categoría de Parroquias y Entidades, la Parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados se ha alzado con el primer premio (Trofeo Etimed). El palmarés de honor de esta categoría se completa con la Associació Baia Jovens (Las Bayas) en segundo lugar, la Carnicería Manuel Bonmatí en tercera posición y la O.N.G. Educas (Carmelitas) con el cuarto premio. Además, la Asociación ha otorgado trofeos por su gran labor a la Farmacia Elena Soler Vicente, la Parroquia de San Juan Bautista, el Centro Aragonés de Elche y el Grupo 24 Horas de Alcohólicos Anónimos.

El pregonero de la Navidad de Elche, el periodista Pepe Morago, destacaba la calidad humana de los belenistas durante la entrega de trofeos / Áxel Álvarez

El ámbito educativo ha tenido nombres propios muy destacados. El Colegio Carmelitas ha sido el gran triunfador en la categoría de Colegios, logrando el primer premio, seguido por el Colegio La Baia, el Colegio Menéndez Pelayo y el AMPA del Colegio Miguel de Unamuno. Asimismo, el Colegio de Fomento Aitana ha recibido una de las distinciones más especiales del año: el Premio a la Originalidad (Trofeo Neumáticos Soledad). También tenían reconocimiento los centros Ramón Llull y Jesuitinas.

La cantera belenista también se ha visto reflejada en los premios por Clases, donde se ha reconocido el trabajo de 4º D de ESO del Colegio Santa María-Jesuitinas, y nuevamente al Colegio Carmelitas, con trofeos para sus aulas de 2º y 3º de Primaria.

Maestría en el detalle: Monumentales, Bíblicos y Especiales

En la categoría de Belenes Monumentales, aquellos que destacan por su envergadura y complejidad técnica, el primer premio ha recaído en Julia y Pepe. El cuadro de honor lo cierran Paqui Gomis Ferrández (2º), José María Márquez Aguilar (3º) y Manuel Martínez Guilabert (4º).

El presidente de la Asociación de Belenistas destacó la gran participación en el concurso de belenes de este año en Elche / Áxel Álvarez

Por su parte, la categoría de Belenes Bíblicos, que busca la fidelidad histórica y artística, ha coronado a la Familia Pérez Sogorb. El segundo premio ha sido para José Segarra Maciá, el tercero para la Familia Tomás Sempere y el cuarto para José Antonio Tortosa Gea.

En el apartado de Populares Especiales, el máximo galardón ha sido para Miguel Ángel Valiente Monje, seguido en el ranking por Rosa Quiles del Valle, Paqui Sánchez Jiménez y la Familia Ruiz Pascual.

El sentimiento popular y el éxito en redes

La categoría de Belenes Populares ha sido la más numerosa. El primer premio ha sido otorgado a Manuel Tárraga Pascual, seguido de Julio Cabrerizo Hernández, Jaime Campos Sánchez y Antonio Brotons Olivares. En esta sección, la Asociación ha querido reconocer con trofeos adicionales el mérito de una larga lista de participantes: Josefa Soler Ibarra, Amadeo Rodríguez Delamo, Betlemistes d’Asprella, Mercedes Ibáñez García, Miguel Ángel Romero Viudes, Antonio Pérez Soler, Francisco Jiménez Rodríguez, Pedro Emilio Ibáñez Carpio, la familia formada por Mª José, Juan, Rafaela y Ángeles, Rafael Navarro Ríos, María Teresa Mojica Martínez, Irene Martínez Olivares, Eva Falcó Pérez y Loli Romero Viudes.

Uno de los premiados muestra el trofeo, un nacimiento confeccionado por la Asociación de Belenistas de Elche / Áxel Álvarez

En cuanto a los más pequeños, la categoría de Belén Infantil ha repartido trofeos de la Asociación a una generación que asegura el futuro de la fiesta: la Familia Castellano, Marcos y Alex Martínez Vallori, Carmen Oliva Rodríguez, Vicente Jordán, Jacoba, Emma y Bernat, Elena, Paco, Lara y Pablo, Lamberto y Carmen Montoya, Sandra y Eric Blasco Bonmatí, Mireia Lafuente Ródenas, Sergio García Maza, Álvaro, Pau y Rubén Ibáñez Gil, Cristina Miguel Miralles, José y Antonio Esclapez, Carla Cabrera Pascual, Claudia Tárraga Pascual, Jaime Ruíz Lidón, Miguel Almagro Boix, Pablo, Marcos y Carla, Javier Briones Sánchez y Leyre Torá Rodríguez.

Finalmente, el VI Concurso de Facebook, que retaba a los usuarios a encontrar figuras icónicas como la Dama o Cantó en el belén municipal, ha tenido como ganadora a Elena Alvear, quien recibirá un portal con un nacimiento.