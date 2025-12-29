De una lluvia exprés en Elche al granizo en pedanías como La Marina
El Camp d'Elx recoge hasta 33 litros por metro cuadrado durante la jornada festiva mientras que el núcleo urbano no pasa de los ocho litros
Si este domingo multitud de vecinos de Crevillent se preguntaban si estaba nevando, una situación del todo improbable porque los termómetros no bajaron de los catorce grados durante las horas centrales del día, el granizo que llegó a confundirse con una nevada, al acumularse en zonas sobre todo elevadas, también se notó este lunes en partes del Camp d'Elx como La Marina. En la pedanía de Elche costera los residentes captaron la estampa en este festivo que ponía al broche de las celebraciones de la Venida de la Virgen.
Impacto
Ahora bien, el fenómeno meteorológico impactó en viviendas, sin que hayan trascendido daños, y se vía algún que otro conductor tratando de cobijar su coche de posibles consencuencias en la carrocería a causa de los golpes de las gotas de lluvia congeladas.
Durante la jornada llegaron a anotarse hasta 33 litros por metro cuadrado en la pedanía de Perleta, seguida de La Marina donde la cantidad de lluvia fue la mitad, según indican los medidores del portal MeteoElx. En el núcleo urbano las precipitaciones fueron de menos calado y en cierta manera exprés ya que duraron apenas minutos, anotándose de cuatro a ocho litros según diferentes partes del núcleo urbano.
Previsión
Las últimas lluvias siguen presentes en la Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante. Después de un fin de semana en el que los avisos naranjas han estado presentes en las localidades asoladas por la dana de Valencia, la alerta amarilla sigue activa en varias comarcas de la Comunidad Valenciana, tal y como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La previsión para el martes varía ya que ninguna alerta por lluvias estará activa en la Comunidad.
- Denuncian a un pescador de Santa Pola con 112 kilos de gamba roja que no pasaba los controles de la lonja
- Investigan a un zapatero de Elche en una causa por fraude al IVA por 44 millones
- Hallan a dos hombres muertos en una calle de una urbanización de La Marina en Elche
- El TSJ dice que estar empadronado y con tarjeta sanitaria en Elche no evita una expulsión
- María José Martínez: «Vemos niños con 12 años que no saben leer y que en poco tiempo avanzan»
- Elche registra el día de Navidad más lluvioso de los últimos años con hasta 30 litros
- Doble crimen en Elche: La Guardia Civil confirma dos atrincherados de origen polaco, pero sin rehenes
- Granizo que parece nieve en Crevillent