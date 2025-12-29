De una lluvia exprés en Elche al granizo en pedanías como La Marina

Si este domingo multitud de vecinos de Crevillent se preguntaban si estaba nevando, una situación del todo improbable porque los termómetros no bajaron de los catorce grados durante las horas centrales del día, el granizo que llegó a confundirse con una nevada, al acumularse en zonas sobre todo elevadas, también se notó este lunes en partes del Camp d'Elx como La Marina. En la pedanía de Elche costera los residentes captaron la estampa en este festivo que ponía al broche de las celebraciones de la Venida de la Virgen.

Impacto

Ahora bien, el fenómeno meteorológico impactó en viviendas, sin que hayan trascendido daños, y se vía algún que otro conductor tratando de cobijar su coche de posibles consencuencias en la carrocería a causa de los golpes de las gotas de lluvia congeladas.

El granizo sorprende en La Marina / Áxel Álvarez

Durante la jornada llegaron a anotarse hasta 33 litros por metro cuadrado en la pedanía de Perleta, seguida de La Marina donde la cantidad de lluvia fue la mitad, según indican los medidores del portal MeteoElx. En el núcleo urbano las precipitaciones fueron de menos calado y en cierta manera exprés ya que duraron apenas minutos, anotándose de cuatro a ocho litros según diferentes partes del núcleo urbano.

Previsión