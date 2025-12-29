Las lluvias de diciembre ahorran un riego al campo de Elche y elevan la calidad de sus hortalizas

Las lluvias registradas durante 2025 en Elche, especialmente las caídas en diciembre, han marcado un punto de inflexión tanto en el balance pluviométrico como en la situación del campo ilicitano. A falta de detallar los registros por zonas, las precipitaciones acumuladas han sido abundantes y generalizadas, con especial incidencia en varias pedanías y áreas rurales, lo que ha permitido aliviar la presión hídrica, mejorar la humedad del suelo y favorecer de forma directa la calidad y el desarrollo de las hortalizas y cultivos de temporada.

Las precipitaciones registradas en el último año en Elche han dejado cifras importantes y un impacto directo en el campo ilicitano, particularmente tras las lluvias de diciembre. El registro más elevado del año, según las estaciones de Meteoelx.com, se ha alcanzado en El Bassar, con 400 litros por metro cuadrado, seguido de 380 litros en la partida de Santa Ana, los 355 litros del Barranco de Barbasena, los 344 en Las Bayas y los 339 litros de Gran Alacant. También destacan los 325 litros de Perleta, 314 en Bonavista, 310 en Torrellano Bajo, 304 en San Felipe Neri, 303 en Peña de las Águilas, 300 en Valverde, 288 en Derramador, 284 en el Parque Natural de L’Hondo, 282 en El Vincle, 275 en la Marina y en El Altet, 297 en la playa de Levante de Santa Pola. En el núcleo urbano de Elche se han dado cifras anuales de 260–280 litros por metro cuadrado según los barrios de la ciudad, 250 en el entorno del río Vinalopó, 218 en Sector Quinto, 174 en el centro y 161 en El Pla.

Las lluvias de diciembre, clave

En el balance mensual de diciembre, los mayores registros se han producido en el Barranco de Barbasena, con 97 litros por metro cuadrado, seguido de Matola, con 90 litros, y Peña de las Águilas, con 87. También se han contabilizado 86 litros en Asprillas, 85 en el Parque Natural de El Hondo–Riegos de Levante, 82 en Derramador, 81 en los Carrizales, 78 en Daimés, 75 en Bellotera, 73 en Las Bayas, 69 en Perleta, 67 en El Bassar, 67 en el entorno del Vinalopó, 60 en Torrellano, 58 en Carrús, alrededor de 50 en las playas, 47 en el aeropuerto, 42 en el centro urbano y registros igualmente relevantes en La Marina, Llagostera, Santa Pola y otras pedanías.

Los huertos con hortalizas de Elche se han ahorrado un riego gracias a las últimas lluvias / Jose Navarro

Impacto directo en el campo

Las precipitaciones, además de aliviar la presión hídrica, han supuesto un auténtico respiro para agricultores y cultivos. Pedro Valero, presidente de Jóvenes Agricultores Asaja Elche, explica que pese a que el campo ha llegado a estar “enfangado”, con la imposibilidad de faenar sobre él durante estos días, las lluvias han sido beneficiosas: "El problema, como ya comentábamos recientemente, es que ahora estamos para cortar hortalizas y no se puede con el barro. Tampoco podemos entrar a plantar ni a trabajar, pero por lo menos está viniendo muy bien porque ha llovido y en casi por todo el campo por igual, ha calado y esto sobre todo beneficia al arbolado y a la verdura de temporada. Estas lluvias están favoreciendo que las hortalizas este año estén saliendo de muy buena calidad”.

“Se puede considerar casi un riego”

Valero subraya que estas precipitaciones de diciembre equivalen prácticamente a un aporte de riego natural: “Esto se puede considerar casi un riego. Los agricultores casi no estamos regando estas semanas. Si es un riego a manta, lo recogido estos días equivale a un riego completo y si hablamos de riego por goteo, las lluvias permiten dejar de regar incluso una semana”, lo que es un alivio y un ahorro considerable para los campos.

Respecto a los cultivos que se están viendo favorecidos, Pedro Valero señala que “toda la hortaliza como la col, la coliflor, el brócoli, la alcachofa, las habas y otras variedades están respondiendo muy bien gracias a este tiempo tan adecuado para ellas”. Además, destaca que las condiciones meteorológicas han acompañado y no se han registrado heladas preocupantes: “No ha llegado a helar; hemos tenido mínimas de cuatro grados en Matola, pero helada, no”.

Sierra de Crevillent nevada / INFORMACIÓN

Tampoco ha afectado al campo ilicitano la espectacular granizada caída ayer sobre Crevillent, que se concentró principalmente en la sierra crevillentina. En sus huertos sí produjo daños en árboles principalmente, pero que actualmente no están en producción.

En definitiva, ha sido un año lluvioso, con un diciembre especialmente beneficioso para el suelo agrícola, que ha permitido recuperar humedad, optimizar recursos de riego y mejorar la calidad de las producciones hortícolas y preparar de forma adecuada los árboles. Para Valero, el resultado es claro: el campo de Elche entra en el nuevo año con una situación favorable gracias a las lluvias.